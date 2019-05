Száz új munkahelyet teremt Magyarországon egy indiai autóipari cég

Szijjártó Péter elmondta: az SMG-vállalatcsoport műanyag fröccsöntött alkatrészekre specializálódott része, a MATE (Motherson Automotive Technologies and Engineering) beruházásához a kormány 1 milliárd 480 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott. A cégcsoporthoz tartozó SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) vállalat 2016 októberben átadott túrkevei gyáregységének szomszédságában a MATE újabb 12 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot létesített, erősítve a cégcsoport magyarországi jelenlétét. Hozzátette: a Samvardhana-csoport a világ 41 országában 270 érdekeltséggel rendelkezik.A vállalatcsoport az eddigi kedvező magyarországi tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy a lökhárítókat gyártó üzem legjobb helye Magyarországon lesz. A világ egyik legnagyobb autóipari beszállító vállalata újra Magyarországot tekintette az ideális befektetési helyszínnek - hangsúlyozta. A miniszter szólt arról, hogy a Samvardhana-csoport Magyarországon már több mint 3500 embert alkalmaz, 105 ezer négyzetméternyi gyártási területtel rendelkezik. Beszállít többek közt a Porschénak, az Audinak, a Volkswagennek, a Suzukinak, a Hondának, a Mercedesnek, a Peugeot-nak. A Samvardhana-csoport magyarországi beruházásai hozzájárultak ahhoz, hogy ma Magyarország az "európai autóipar egyik fellegvára" - közölte. Emlékeztetett: Magyarország mellett döntött a BMW, ide hozta az elektromos motorok szériagyártását az Audi, a Jaguar Land Rover pedig egy mérnöki fejlesztő központ létrehozásáról döntött.Ezek a beruházások nem jöttek volna létre, ha nem lenne egy stabil, kiterjedt és egyre bővülő beszállítói hálózata az autóiparnak Magyarországon - mondta. A Samvardhana-csoport a legmodernebb technológiát hozza Magyarországra, így segít abban, hogy a magyar gazdaság is egy új korszakba léphessen, amikor már nem a munkahelyek száma, hanem a munkahelyek által képviselt technológiai színvonal és hozzáadott-érték a lényeg - jelentette ki.Az indiai tulajdonú Motherson (Samvardhana Motherson Group) a világ 23 legnagyobb globális autóipari beszállítója között szerepel, portfóliója a járműgyártás minden szegmensét lefedi. Az SMG-t 1975-ben alapították, mára a világ egyik legdinamikusabban fejlődő autóipari alkatrészgyártója. Üzleti portfóliója a termékek széles körét öleli fel: vezetőfülkék, lökhárítóborítások, visszapillantó tükrök, kamerarendszerek, világító rendszerek, külső és belső kárpitozás, kábelrendszerek, légkondicionáló rendszerek és terepjáró vezetőfülkék. Emellett hűtőrendszereket, megmunkált és zsugorított fém alkatrészeket, elasztomer (rugalmas gumi) összetevőket, vágószerszámokat, fémbevonatokat és fröccsöntő szerszámokat is gyárt, valamint teljes körű informatikai szolgáltatásokat (IT) és tervező mérnöki szolgáltatásokat is nyújt az ipar különféle területein. Az SMG a világ 23 legnagyobb autóipari beszállítójának egyike, több mint 135 000 embert foglalkoztat. A 2017-18-as üzleti évben a cégcsoport pro forma alapon több mint 11,5 milliárd dollár értékesítési árbevételt generált. A MATE (Motherson Automotive Technologies & Engineering) az SMG-n belül az autóipari műanyag alkatrészek gyártásán kívül a nem autóipari igényeket és vevőket is kiszolgálja. A cégcsoporthoz tartozó SMR-vállalat mosonszolnoki, mosonmagyaróvári, hegyeshalmi, kecskeméti és túrkevei gyáregységei több mint 2650 saját és több mint 1000 kölcsönzött munkaerőt foglalkoztatnak.