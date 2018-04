Szélenergia-beszállítóként válhat nagyhatalommá Magyarország

Mintegy 90 millió dolláros beruházással bővítené magyarországi szénszálgyártó kapacitását a Toray Industries

A japán portál szerint a fejlesztésnek köszönhetően a magyarországi gyártókapacitás több mint 20 százalékkal bővülhet, 2020-tól.

Háttér A nyergesújfalui gyár, illetve a Zoltek Zrt. elődje 1941-ben jött létre Magyar Viscosa Rt. néven. Az 1948-as államosítást követően a textilipra számára akrilszálat gyártó üzem Magyar Viscosagyár néven működött tovább. Az akkor még egyesült államokbeli székhelyű Zoltek Companies 1995-ben akvirálta az üzemet, ezt követően a textilipari akrilszál gyártásáról szénszál előállítására váltotta át az üzemet. A Toray 2014-ben vásárolta meg az amerikai Zoltek cégcsoportot, ezt követően a nyergesújfalui Zoltek Zrt. továbbra is az amerikai központ leányvállalata maradt. A Zoltek 2015 márciusában stratégiai megállapodást kötött a magyar kormánnyal.



A Toray 2017-ben az előző évitől valamivel elmaradva 18 milliárd dolláros teljes árbevételt ért el 886 millió dolláros nyereség mellett, ami mintegy 10 százalékkal haladja meg a 2016-os eredményt. Árbevételének mintegy 8 százaléka származott a szénszálas kompozit anyagok értékesítéséből. Tervei szerint a Toray 2020-ig 45 százalékkal, 260 milliárd (2,45 milliárd dollár) jenre bővítené szénszálas kompozit anyag gyártó üzletága árbevételét 2017-hez képest.

- számolt be a Nikkei . Az értesülés szerint a társaság egyesült államokbeli egysége, a Zoltek magyarországi gyára mellé építene föl egy új gyártó kapacitást. A cikk ugyan nem nevezi meg, de kizárásos alapon a Zoltek szénszálas anyagokat gyártó nyergesújfalui üzeméről lehet szó.Az új gyárban akrilgyantát fognak előállítani, amit egyebek mellett a szénszálgyártásban használnak, ez pedig egyebek mellett a szélturbinák lapátjainak is alapanyaga.A mexikói egységgel együtt a Zoltek összesen 20 ezer tonnás éves gyártókapacitással rendelkezik.A szélenergia iránti kereslet erősödése, illetve a turbinák növekedése a korábbiaknál egyre könnyebb és erősebb szénszálas lapátok iránt támaszt igényt. A következő években a várakozások szerint évente körülbelül 20 százalékkal bővülhet a globálisan telepített szélenergia kapacitás.A szénszálas termékek iránt a megújuló energia iparág mellett az (elektromos) autógyártók is fokozott érdeklődést mutatnak, amelyek az acél egyfajta alternatívájaként alkalmazzák az anyagot. Az amerikai energiaügyi minisztérium becslése szerint 2030-ig a nem acél alapanyagok részaránya az autóiparban 30 százalékponttal 55 százalékra emelkedhet.Magyarország már jelenleg is erős pozíciókkal rendelkezik a piacon, a nyergesújfalui a világ egyik legnagyobb szénszálgyártó üzeme. A létesítményben szénszálas anyagok széles körét gyártják, egyebek mellett lángálló fonalakat, illetve a szélturbinákban, valamint a repülőgépgyártásban és az autóiparban használatos szénszálas anyagokat. A vállalat megállapodást kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, hogy Magyarországon is oktassák a szénszálas technológiát.Noha a szélenergia hazai terjedését jelenleg nem támogatja az aktuális piaci szabályozás, a japán vállalat számára Magyarország ideális lokációt jelent az alacsony munkaerő-költségek, a nagy villamosenergia-fogyasztó országok és szélturbinagyártók mint a Siemens és a Vestas közelsége miatt.A Toray ugyanakkor nem csak a magyarországi termelés fejlesztésével bővítené tevékenységét. A társaság márciusban jelentette be, hogy 930 millió eurórért megvásárolná a holland TenCate, szénszálas kompozit anyagokat gyártó vállalatot.