Szélenergiára vált a T-Mobile

A megújuló energiaforrások felé fordulással a következő 15 évben a T-Mobile energiaköltségei mintegy 100 millió dollárral csökkenhetnek - idézte John Legere elnök-vezérigazgató szavait a CNBC

Amellett, hogy a lépés erősíti a társaság működésének fenntarthatóságát, pozitív hatást gyakorolhat a pénzügyi eredményekre is.A T-Mobile egyúttal formálisan csatlakozott a RE100 csoporthoz is - az első tengerentúli mobilszolgáltatóként - , amely olyan, a 100 százalékos megújuló energiaellátás mellett elkötelezett globális nagyvállalatokat tömörít, mind a Nike, az Apple, a Facebook, a Microsoft vagy a Google.A távközlési óriás hétfőn jelentette be, hogy véglegesítette az Infinity 160 megawattos kansasi Solomon Works szélenergia projekt szerződését is; a termelés 2019-ben kezdődik, kiegészítve az Enel hasonló kapacitású, oklahomai Red Dirt szélenergia projektjének termelését. E két projekt összességében 60 százalékban fedezi a társaság egyesült államokbeli egységének energiafogyasztását. Az ismertetett tervek szerint a további "zöldítést" is nagyrészt szélenergia vásárlásával tervezik megvalósítani.