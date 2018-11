Szemétválság: megszűnés fenyegetheti a kukaholdingot

Az NHKV könyvvizsgálója a lap értesülései szerint úgynevezett korlátozó véleménnyel kívánta ellátni a beszámolót. Ehhez a társaság vezetősége nem járult hozzá. Állítólag ugyanakkor a megszűnésveszély árnyékában hamarosan mégis tervezik a mérleg leadását. A nyilvános irat tartalma erőteljesen befolyásolhatja például a későbbi hitelfelvételi lehetőségeket. 24.hu közben úgy értesült, hogy a kukaholding pénzbehajtásában szerepet kapó négyfős nyírségi cég már jóval azelőtt elkezdte kiépíteni a díjbeszedők országos alvállalkozói hálózatát, hogy az NHKV kihirdette volna a tender eredményét. A Pepp and Cars 2016-ban nagyjából egy falusi vegyesbolt forgalmához mérhető 19 millió forintos bevétellel rendelkezett, tartozásai miatt pedig 2017 elején a NAV végrehajtás indított ellene.A kukaholding a közbeszerzési kiírást a be nem fizetett szemétdíjak behajtására, és az ügyféllisták pontosítására 7,6 milliárd forintos kerettel 2017 júliusában tette közzé. A lap információi szerint a kisvállalkozás 2017 közepén keresni kezdete, majd le is szerződtette azokat az embereket, akiket az ország különböző megyéiben koordinátorként alkalmazhatott a projektben. Októberben már szerződéseket is kötöttek alvállalkozókkal az NHKV közbeszerzésére hivatkozva, pedig azt csak 2018. január 4-én hirdették ki, hogy a Díjbeszedő Holding Zrt. és a Pepp and Cars konzorciuma lett a pályázat győztese.