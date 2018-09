Bár a magyar tőzsde óvatos emelkedéssel indította a pénteki kereskedést, és bár a részvénypiaci hangulat továbbra is kimondottan kedvező, a BUX lendülete elfogyott a pénteki piacnyitás után, és a hazai részvényindex lefordul és a BUX 0,3 százalékkal került lejjebb. A régiós részvényindexek felemásan teljesítenek, a WIG 0,4, a bécsi börze pedig 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a prágai tőzsde 0,1 százalékkal került lejjebb.

Kitart a pozitív hangulat, felfelé kapaszkodik a BUX 2018.09.21 09:15

A tengerentúli tőzsdék ismét rekordot döntöttek, új történelmi csúcson zárta a Dow és az S&P500 is, az ázsiai kereskedésben is kitartott a jó hangulat pénteken, míg az irányadó európai részvényindexek is erősödéssel vágtak neki a hét utolsó napjának. A pozitív részvénypiaci hangulat ellenére a magyar tőzsde az irányt keresi ma reggel, a BUX index a pénteki piacnyitást követő átmeneti bizonytalanság után emelkedéssel próbálkozik, a hazai részvényindex 28 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb. A blue chipek vegyesen indítják a napot, az OTP 0,1, a Richter pedig 0,2 százalékkal került lejjebb, a tegnap nagyot eső Mol ma 0,4 százalékos emelkedéssel indítja a napot, míg a legjobban a Magyar Telekom teljesít, a telekomcég árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb.