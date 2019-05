Szenved a Tesla, kiderült, kik állhatnak a hátterében

A T. Rowe Price Associates Tesla-részvényeinek nagyjából 81 százalékát értékesítette az év első három hónapja során, ami komoly visszavonulást jelent a cégtől, ami éveken át az elektromos-autógyártó egyik legnagyobb befektetője volt. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) adatai szerint az alapkezelő 1,7 millió darab Tesla-részvénnyel rendelkezett március 31-én, míg cégnek 2018. végén még 8,9 darab Tesla-részvénye volt.A részvény-állomány csökkenését az elemzők a Tesla tőkeemelésével kapcsolatos aggodalmakra, és a társaság kiszállítási problémáira vezették vissza, továbbá Elon Musk Twitter-üzeneteit követő, a szövetségi hatóságok és Elon Musk közötti feszültség is szerepet játszhatott. Bár Elon Musk igyekezett megnyugtatni a befektetőket a Tesla jövőjével kapcsolatban, a piaci szereplők egy része alighanem továbbra is aggódik a cég miatt, a Tesla árfolyama idén 31,5 százalékot esett.Bár a T. Rowe Price Associates sok Tesla-részvényt értékesített, a társaság azonban sok olyan cégbe is befektetett, amelyekre a piaci szereplők, mint a Tesla versenytársaira tekintettek az önvezető járművek kifejlesztése során. A cég General Motors önvezető járműveket fejlesztő egységébe, a Cruiseba is befektetett, amelyet a közelmúltban 19 milliárd dollárra értékeltek.A SEC adatközlése szerint a T. Rowe Price Associates Tesla-részvény állománya 2013 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A Tesla árfolyama idén 31,5 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 idén 14,7 százalékot emelkedett.