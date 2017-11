Szépen lassan kivégzik az Angry Birds gyártóját

Egykor az egyik legígéretesebb európai startup volt az Angry Birds fejlesztője, a Rovio Entertainment, de gyorsan fordult a társaság szerencséje. Már a tőzsdére lépés sem sikerült a remények szerint. Ahelyett, hogy a New York-t tőzsdét választotta volna, a helyi Helsinki piacra vezette be papírjait. 1 milliárd dollárra értékelték a vállalatot, ami a fele ahhoz képest, amiben a piacok reménykedtek. Pedig annak idején a mobil játékok úttörője volt.Ahogy az érdeklődés csökkent a játékai iránt, nagy költekezésekbe kezdett és sokat költött hirdetésekre, hogy új játékosokat szerezzen. A szeptember 30-cal zárult negyedévben 41 százalékkal ugrott meg a Rovio bevétele az előző év azonos időszakához képest. Viszont 22 millió eurót költött ügyfélakvizíciókra, négyszer annyit, mint 2016 azonos negyedévében. Ez pedig az eredményeken is nyomot hagyott.Az időszakban 800 ezer eurós vesztesége volt a nettó eredmény szintjén, szemben a tavalyi 3,9 millió eurós profittal. Ez nagy negatív meglepetés volt annak fényében, hogy az elemzők nyereséges negyedévet vártak. A Rovio vezérigazgatója, Kati Levoranta indoklása szerint a társaság stratégiája, hogy pénzt pumpálnak a legjobban teljesítő játékokba, de a következő 8-10 hónapban megtérülnek ezek a költségek.A Rovio versenytárasainak sem megy sokkal jobban. A Zynga sem tud nyereséges lenni az erős verseny közepette, most a csúcshoz képest harmadáron kereskednek a részvényekkel. Sokan pedig felvásárlás "áldozatai" lettek. A Candy Crush gyártóját az Activision Blizzard vette meg, a Supercell 2013-ban egy 51 százalkos részesedést adott el a japán Sotfbanknak 1,5 milliárd dollárért, majd később a kínai Tencent vette meg a nagy részét.