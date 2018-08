Szépen lassan szoftvercéggé alakul a Cisco is

Látjuk a befektetéseink megtérülését az innováció területén, ezért a szoftverek és szolgáltatások irányába mozdulunk el

Mint a bevétel, mind a profit szintjén az elemzői várakozásokat meghaladó növekedésről számolt be a Cisco Systems a július végén zárult negyedévre.6 százalékkal nőtt 12,84 milliárd dollárra, az elemzői konszenzus 12,77 milliárd dollár volt.A cég "hagyományos" tevékenységének számító infrastruktúra platform divízió (ami a switchek és routerek bevételeit tartalmazza) 7 százalékkal nőtt és még mindig a teljes bevétel 58 százalékát adja. De halad a Cisco Systems átalakulása egy hálózati eszközöket gyártó vállalatból szoftvercéggé. A biztonsági megoldások szegmens bevételei 12 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A Cisco a nagy technológiai vállalatokhoz hasonlóan új termékeket fejlesztett az elmúlt években olyan, nagy növekedéssel kecsegtető területeken, mint a kiberbiztonság, vagy az internet of things, hogy a hálózati eszközök piacának lassuló dinamikáját ellentételezni tudja. Akvizíciókkal is megtámogatja a vállalat ezt a törekvését, augusztusban például 2,35 milliárd dollárért megvette a Duo Security nevű céget.-kommentálta a gyorsjelentést a Cisco pénzügyi igazgatója, Kelly Kramer a negyedéves eredményeket bemutató konferenciahíváson.A Cisco3,8 milliárd dollárt tett ki, ami 57 százalékos növekedést jelent az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A nagy növekedés részben az adóreform miatti adócsökkentésnek köszönhető, ami 863 millió dollárral dobta meg a július végén zárult negyedév eredményét. Az egyszeri tételek hatásait kiszűrve 70 centesért el a társaság, ami az elemzői várakozásokat 1 centtel múlja felül és az egy évvel ezelőtti szinthez képest 15 százalékos növekedést jelent.A folyó negyedévre a menedzsment 5 és 7 százalék közötti bevételnövekedéssel számol a menedzsment, aminek a középértékével 12,86 milliárd dollár bevétel adódik. Az elemzői konszenzus 12,61 milliárd dollár. A profitkilátásokat illetően is optimista a vezetőség, 70 és 72 cent közötti egy részvényre jutó eredménnyel számolnak, míg a piaci várakozás 69 cent.A befektetők jól fogadták a negyedéves eredményeket, a zárás utáni kereskedésben több mint 6 százalékkal ugrott meg a részvények árfolyama.