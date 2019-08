Szeptembertől brókerképzés indul a BIB-nél

A BIB képzésével kapcsolatos részletekről és a jelentkezés feltételeiről itt lehet tájékozódni

A brókerszakma körül sok a misztikum. A hollywoodi filmek tőzsdemágusai, az égig érő üvegfalú felhőkarcolók, a legmenőbb sportkocsik és vaskos bankszámlák vonzó díszletek, de ezekből a szakmát megismerni, megtanulni csak annyira lehet, mint egy westernfilmből lovagolni.Egy biztos, a brókerek munkanapja zsúfolt, a feladat folyamatos készenlétet, állandó koncentrációt, nyitottságot és tájékozottságot igényel. A napi munkaidő csak a hivatalos papírokban 8-9 óra, mert az online jelenlét korában kora reggel már a telefonjukon figyelik az ázsiai tőzsdék grafikonjait, és lefekvés előtt az amerikai kontinens legfrissebb piaci információira is vetnek még né-hány pillantást. A magas stressz arányos a rájuk háruló felelősséggel, de a változatos munka, a fejlődési lehetőség, a mozgalmas környezet és az elérhető juttatások ezt igyekeznek kompenzálni.Egy nemzetközi kutatás nemrég arra a kérdésre kereste a választ, hogy melyek azok a szakmák, amelyek iránt az elmúlt években egyre nagyobb piaci érdeklődés mutatkozott. Az eredmény szerint az egyik ilyen kategóriába a pénzügyi szektorhoz tartozó, illetve a szektorral kapcsolatban álló foglalkozások szerepelnek, közülük is leginkább a biztosítási matematikához értő aktuáriusok és a piacelemzők, valamint a részvénypiaci brókerek iránti kereslet növekedésére lehet számítani.A brókerré váláshoz persze végig kell járni a szakmai ranglétrát. A pályakezdők között legtöbben közgazdászok, de akad vegyész, fizikus vagy jogász is; a tanfolyami jelentkezéshez azonban a középiskolai végzettség a minimumfeltétel. A kereskedőházaknál vagy brókercégeknél juniorként az ügyfélszerzés az elsődleges feladat, aztán jön az értékesítő, majd segédüzletkötő pozíció; és csak ezek után, egy komplex, jogi, tőzsdei, matematikai és közgazdasági ismeretekből álló tőzsdei szakvizsga után válhat valaki ténylegesen brókerré.Van, aki megtanul egymaga, tanári segítség nélkül középfokon norvégul, de egy brókeri szakvizsgára igazán szervezett formában lehet felkészülni. Ma Magyarországon vizsgát és a komplex fel-készítő tanfolyamot kizárólag a Budapesti Értéktőzsde oktatási cége, a Budapest Institute of Banking szervez. A szeptembertől májusig tartó százhúsz órás felkészítő tanfolyam az értékpapírpiac jogi és közgazdasági alapjaitól négy modulon keresztül juttat el a tőzsde elméleti és gyakorlati működésének megismeréséig.A tőzsdei tevékenységre vonatkozó általános szabályokat, a kereskedőkre és kibocsátókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a tőzsde szabályzatban határozza meg. Ez a szabályzat rendelkezik a tőzsdei üzletkötők vizsgakövetelményeiről is. Ezért nem véletlen talán, hogy éppen a magyar tőzsde leányvállalata szervez ilyen felkészítő tanfolyamokat.Ugyanakkor, ha befektetőkét akarunk alaposabb ismereteket szerezni, azoknak is hasznos lehet egy ilyen kurzus elvégzése, mert megismerhetik a tőzsdén jegyzett papírokban rejlő lehetőségeket, a részvény, a derivatív ügyeletek, az árfolyamok közti lavírozás és a technikai elemzések készítésének kulisszatitkait.