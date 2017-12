Széttépték az új terméket, amivel a bitcoinra lehet spekulálni

Kilőtt a bitcoin határidős terméke

A bitcoin határidős termékével 15 460 dolláron indult a kereskedést, de rövid időn belül egészen 18 700 dollárig emelkedett az értéke, vagyis több mint 20 százalékos erősödés következett be. Az elképesztő száguldás után szerényebb gyengülés következett be, így a bitcoin határidős kontraktusával 18 100 dolláron kereskednek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a határidős termék közel 1500 dolláros prémiummal forog a Coindesk által mutatott bitcoin-árfolyamhoz képest.

Forrás: Coindesk

Szélesebb tömegek kereskedhetnek bitcoinnal

A derivatívon keresztül még szélesebb tömegek jutnak hozzá a bitcoinhoz, ami azt is jelenti, hogy nem csak a bitcoin emelkedésére fogadó befektetők, de az árfolyamesésre játszó shortosok is jóval egyszerűbben megtehetik majd a tétjeiket, mint eddig. A folytatás pedig a befektetők még szélesebb tömegét hozhatja be a bitcoin piacára, a világ vezető derivatív piacán, a CME-n december 18-án, a Nasdaq-on pedig jövő év elején indulhat meg a kereskedés a határidős bitcoin termékekkel.