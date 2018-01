Szexuális zaklatással vádolják a milliárdos ingatlanmogult, zuhan a kaszinólánc

7 százalékosnál is nagyobb mínuszba vágták a Wynn Resorts papírjait, miután a The Wall Street journal megírta: szexuális zaklatással vádolják a kaszinólánc milliárdos tulajdonosát, Steve Wynnt.A lap állítása szerint 150 volt vagy jelenlegi alkalmazottal készítettek interjúkat, melyek során szexuális aktusokról, zaklatásokról számoltak be. Sokan azt állították, hogy nem csak az állásuk volt a tét, hanem a máshol való elhelyezkedésüket is megakadályozta volna a milliárdos, ha nem teszik meg, amit kért.A milliárdos mogul tagadja a vádakat, szerinte az ügy hátterében a volt felesége állhat, aki újratárgyalná a válási feltételeket. A vádakat Steve Wynn "felháborítóan nevetségesnek" nevezte.