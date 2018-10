Szigorítja a külföldiek magyarországi tulajdonszerzését a kormány

fegyver- és lőszergyártás, valamint az engedélyköteles haditechnikai eszközök előállítása,

kettős felhasználású termék előállítása,

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott titkosszolgálati eszközök előállítása,

a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtása és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások közül a fizetési rendszer működtetése,

a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások,

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek kialakítása, fejlesztése vagy működtetése

A külföldi befektető bejelentési kötelezettségéről, illetve a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló, a Magyar Közlönyben megjelent törvény szerint a bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a külföldi befektető 25 százalékot el nem érő tulajdonszerzése azt eredményezné, hogy a meghatározott tevékenységet folytató hazai társaságban a külföldi befektetők együttes tulajdonrésze összességében meghaladná a 25 százalékot.A bejelentéshez kötött tevékenységek a következők:tevékenységi körökön belül a kormány rendeletében meghatározott egyes tevékenységek.A bejelentésben a külföldi befektetőnek be kell mutatnia eddigi gazdasági tevékenységét, és csatolnia kell minden olyan okiratot, amely alapján megállapítható a külföldi befektető és a külföldi befektetőben részesedéssel rendelkező jogi személyek tulajdonosi szerkezete, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonos.Tiltó döntés akkor hozható, ha megalapozottan feltehető, hogy a magyarországi székhelyű társaságban befolyást szerző jogi személy a meghatározott körülmények fennállásának elfedésére, az ellenőrzés elnehezítésére, az e törvényben meghatározott eljárás megkerülésére létesült vagy arra szolgál. Ilyennek minősül, ha a jogi személy a bejegyzése szerinti államban tényleges gazdasági tevékenységet nem folytat, tartós gazdasági tevékenységére utaló körülmények - különösen gazdasági létesítmények, foglalkoztatottak - fennállása nem igazolható. A külföldi befektető a tiltó döntést közigazgatási perben megtámadhatja a Fővárosi Törvényszéken.Ha a külföldi befektető a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a miniszter a tudomásulvételt nem igazolta vissza vagy tiltó döntést hozott, a szerző fél a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel, a részesedései tekintetében a gazdasági társasággal szemben jogot nem gyakorolhat. Arra az esetre, ha a külföldi befektető a bejelentési kötelezettséget nem teljesítve szerez a meghatározottnál nagyobb tulajdonrészt, a szabályozás háromhónapos határidőt biztosít a magyarországi székhelyű társaságban fennálló tulajdonrészének értékesítésére, befolyása, illetve a fióktelep megszüntetésére vagy tevékenységi körének módosítására. A magyar államot elővásárlási jog illeti meg.A törvény 2019. január 1-jén lép hatályba; a bejelentésre vonatkozó részletes szabályokat a kormány rendeletben állapítja meg.