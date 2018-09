Szijjártó Moszkvából üzent Washingtonnak gázügyben

A korábban elmondottakat megismételve Szijjártó Péter elmondta, a Gazprommal született megállapodás szerint 2020-ra is megkezdik a tárgyalásokat a magyarországi gázellátásról. A magyar fél a vásárolandó gáz mennyiségét mintegy 4,1 milliárd köbméterre tervezi. A 2020-as gázévről már legalább tavasz óta folyhat az egyeztetés a külgazdasági és külügyminiszter korábbi szavai alapján. 2019-re már megállapodás született az Oroszországból vásárolt földgáz mennyiségéről - 4,3 milliárd köbméternyi gázt vesz Magyarország.A 2020 végén lejáró hosszú távú magyar-orosz gázszállítási szerződést követő új hosszú távú szerződés egyelőre ugyanakkor nincs napirenden, noha előzetes egyeztetések már folytak a témában, miután egyelőre a 2020-as évről kell megállapodni - mondta korábban a miniszter. Az új szerződés a korábbiaknál kisebb, évi 4-5 milliárd köbméter mennyiségű orosz gáz vásárlásáról szólhat, ami önmagában is elegendő lehet a hazai lakossági igények kielégítésére, azonban a kormány tervei szerint 2019-től Horvátország, 2020-tól pedig Románia felől is érkezhet - nem orosz eredetű - földgáz Magyarországra.A felek Szijjártó mostani elmondása szerint arról is megegyeztek, hogy a Mol folytathatja kitermelési tevékenységét Oroszországban. Emellett döntés született arról, hogy a Fővárosi Vízművek lehetőséget kap az orosz piacon magas hozzáadott értékű vízipari munkák elvégzésére - tájékoztatott a külgazdasági és külügyminiszter.A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszámolt, kézzelfogható közelségbe került egy harmadik repülőjárat megindítása Magyarország és Oroszország - Budapest és Kazany - között. Előrehaladott tárgyalások zajlanak továbbá Magyarország szerepének jelentős növeléséről a moszkvai központú Nemzetközi Beruházási Bankban, amely már most is 70 millió eurónyi magyarországi projektet forgalmaz - közölte hozzátéve, a nehézipari együttműködés folytatásáról szintén megállapodtak a magyar hajóipar újjáépítése és a magyar helikoptergyártási és -összeszerelési ipar fejlesztése érdekében.Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megbeszéléseinek fókuszában az energetikai témák állhatnak majd, így a gázellátás mellett várhatóan a Paks 2 beruházás kérdéseiről is tárgyalnak majd.