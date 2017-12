Szilveszterkor éjjel negyed kettőig járhat a metró Budapesten

Két hete hívtuk fel a nyilvánosság figyelmét, hogy a BKK idén szilveszterkor is csak éjjel fél 12-ig közlekedtetné a metrókat annak ellenére, hogy azon az éjszakán már évek óta elviselhetetlen a zsúfoltság a felszíni éjszakai járatokon. Mindezek miatt nyílt levélben fordultunk a BKK vezérigazgatójához azzal a javaslattal, hogy szilveszter éjszaka is közlekedjenek a metrók, a Facebook-közösséget pedig arra kértük, hogy segítsenek az üzenet terjesztésében - olvasható a Közlekedő Tömeg Egyesület hétfői közleményében.A menetrendi adatbázis mai frissítésében már az látszik, hogy idén szilveszterkor az M2-es, az M3-as és az M4-es metró éjjel negyed 2-ig közlekedik, 10 percenként. Az egyesület üdvözli, hogy a BKK bevállalta a lépést, és végre megtört a jég. A döntés mindenképpen óriási segítség a ünneplő tömegnek, ám továbbra is fenntartjuk, hogy az év első éjszakáján a metrókat egész éjjel szükséges közlekedtetni. Az idei tapasztalatok alapján jövőre már ezt is meg lehet majd lépni - zárul a közlemény.