Nagyot esett az olajár 2018.08.15 16:54

Nagyot esett az olajár a szerdai kereskedés második felében, miután az amerikai kőolajkészlet adat a várakozásokat meghaladó növekedésről számolt be, a hangulatot mindemellett beárnyékolták a romló globális növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak is, amely az olajárra is rányomta bélyegét. A WTI jegyzése 2,6 százalékkal került lejjebb.