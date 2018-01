Szoros figyelést igényel a paksi reaktorblokk süllyedése

Szoros figyelmet igényel a Paksi reaktorblokk süllyedése

Paks 2: hibák voltak az engedélykérelemben

A benyújtott dokumentumok alapján a felvonulási épületek tekintetében nem minden építési terv felel meg az előírásoknak, amit a fővállalkozónak kell végrehajtania. Nagy mennyiségű dokumentumról van szó, benne kisebb-nagyobb hibákkal,

Ma sem tudjuk, honnan került Magyarország fölé a nukleáris szennyezés A Magyarország légterében a mérőállomások által tavaly észlelt ruténium 106-os izotóp szennyezés mértéke nem kockáztatta a környezet és a lakosság egészségét; hasonló értékeket mértek más uniós tagországokban is. A hivatal a szennyezést észlelve fokozta a mérések intenzitását, folyamatosan nyomon követve az eseményeket, amelyek alapján Magyarországon szűk két hétig állt fenn a helyzet. Ugyanakkor az OAH szerint továbbra is aggasztja a tagországokat, hogy nem került sor az esemény bejelentésére. A nemzetközi előírások által rögzített tájékoztatási kötelezettség az OAH szerint nem teljesült, elmaradt, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is kifejezte, elvárja a tájékoztatást - húzta alá Fichtinger Gyula főigazgató hozzátéve, a kibocsátási helyet és körülményeket ma sem ismerjük.

Nem értékelik, de tudnak a finnországi problémákról

A süllyedést - ami egyébként nem szokatlan jelenség, minden épületnél jellemző - elsősorban a talaj összenyomódása és a talajvízszint változása okozza - jelen esetben a Duna vízszintje. A süllyedést az 1., 2. és 3. blokknál is vizsgálta az OAH, de a négyes blokknál kiemelten kell kezelni a kérdést, mivel ez van a legközelebb a Dunához - mondta Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes hozzátéve, hogy amennyiben problémát észleltek volna, a 4. blokk nem kapta volna meg az üzemidő-hosszabbítási engedélyt.A Paksi Atomerőmű öregedéskezelési programjának lépései megfelelőek, az OAH által kért kiegészítést az tette indokolttá, hogy az egyébként megfelelő és jó gyakorlatot írásban is rögzítsék - fogalmazott. Az Európai Bizottság tematikus biztonsági vizsgálat keretében vizsgálja, hogy az egyes gyakorlatok összhangban vannak-e az adott ország és az EU elveivel - jelen esetben az öregedéskezelés áll a vizsgálat középpontjában. Az OAH a múlt év végén nyújtotta be a jelentését, az uniós felülvizsgálat 2018 tavaszán várható.A fukusimai baleset után a Paksi Atomerőműre elrendelt stressztesztek befejezése idén várható; eddig 46-ból 33 teljesült - mondta el a főigazgató-helyettes, hozzátéve, hogy a vizsgálat alapján a biztonsági tartalékok növelését szolgáló módosításokra van szükség.Az OAH tízévente minden hazai nukleáris létesítmény esetében elvégzi az időszakos biztonsági felülvizsgálatot, ezek után rendre a biztonság növelését célzó intézkedéseket rendeli el. Ezzel együtt a Paksi Atomerőmű teljesíti a biztonsági követelményeket, a célzott biztonsági felülvizsgálat célja az volt, hogy egy olyan szintre növelje a biztonság szintjét az esetleges földrengésekkel összefüggésben, ami egyébként jelenleg nem elvárt - hangsúlyozta a főigazgató-helyettes.Paks 2 beruházás létesítési engedélykérelmének ügyében a döntés 2018-ra várható, ezzel együtt bírálják el a fizikai védelmi tervet is.de a nagyságuktól függetlenül természetesen mindet ki kell javítani - tette hozzá. Az elbírálási folyamat a végéhez közeledik, de a javítások, pontosítások időigénye nem megbecsülhető; néhány száz létesítményről van szó, amelyek némelyike párhuzamosan is épülhet - ennek megtervezése szintén a fővállalkozó feladata.Az elmúlt év lényeges esemény nélkül, zökkenőmentesen telt a magyarországi létesítmények üzemelésében, a biztonsági követelmények maradéktalanul teljesültek. A hivatal több mint 2000 ellenőrzést végzett a létesítményekben. Összesen 32 esemény történt a létesítményekben, illetve a radiaoktív sugárforrásokkal kapcsolatban, de ezek egyike sem érintette a nukleáris biztonságot. A magyarországi nukleáris létesítmények fizikai biztonságát illetően elhangzott, öt létesítmény engedélye járt le 2017-ben, az OAH az ORFK bevonásával a vizsgálat után kiadta az új engedélyt. A Nemzetközi Atomenergiahivatal folyamatosan és rendszeresen figyeli az előírások teljesülését, az OAH megfelel az elvárásoknak ezek alapján is, sőt, példaértékű bizonyos területeken a tevékenysége - mondta Fichtinger.Az OAH Európai Bizottság tanácsadó testületeként dolgozik az OAH 2014 óta, amelynek lehetőségét pályázaton nyerték el, a magyar hatóság szakmai támogatást ad a testületnek, például nukleáris események világszerte való bekövetkezése esetén. Ezen túl, az OECD munkacsoportjában a tagországok által delegált szakértők értékelik az egyes reaktorokat, Magyarország, illetve a hivatal szakértői a VVR-reaktorblokkok értékelésében vesz részt. Emellett az uniós, valamint a nyugat-európai szakmai testületek munkájában is részt vesznek, de a VVR-fórumban is, ahol az üzemeltetési tapasztaltok megosztása a cél.Tavaly a lengyel és a marokkói hatósággal kötöttek, további tízes nagyságrendben pedig más országokkal régebb óta tartanak fenn kétoldalú kapcsolatokat; a cseh, lengyel és szlovák szakmai partnerekkel évente egyeztetnek, de az osztrák partnerszervezetekkel is kapcsolatban állnak. A hivatal a finn nukleáris biztonsági hatóság mellett a fehérorosz és orosz hatósággal is kétoldalú kapcsolatot tart fenn, miután ezekben az országokban a magyarországihoz hasonló fejlesztés folyik.Ennek, és a finn beruházás nehézségeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent hírek kapcsán a főigazgató elmondta, a finn hatóság olyan dokumentumokat és kérdéseket vizsgált a finnországi atomerőmű-fejlesztés esetében, amelyek a magyar beruházásban még nem kerültek napirendre, mivel a balti államban előrébb tart a folyamat. A finn és a magyar nukleáris hatóság együttműködésének nem része, hogy az egyes, a másik országban folyó konkrét beruházással kapcsolatos észrevételeket értékelni kellene - fogalmazott, hozzátéve, hogy a finnországi dokumentumok "egyes részei valóban nyelvi problémákkal terheltek". Paks 2 kapcsán, a magyar viszonyokra minden tekintetben értékelni és teljesíteni kell a követelményeket - tette hozzá.