Szükségállapotról beszél Donald Trump

Ehhez jogom van, ha akarom, országos szintű szükségállapotot rendelhetnék el. De pillanatnyilag ez nem áll szándékomban

Ez szükségállapotnak tekinthető

Tárgyalásokat folytatunk. Ők is ugyanannyira akarják a megállapodást, mint mi

Újságírók érdeklődésére Trump határozottan állította: nem hallott semmi olyasmit, hogy bárki bírálná őt az importvámok kivetése miatt.Sajtójelentések szerint azonban több ország vezetője aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kínai-amerikai kereskedelmi vita negatív hatással lehet a világgazdaságra. Boris Johnson brit kormányfő épp vasárnap délelőtt fogalmazott úgy, hogy inkább a kereskedelmi békét kedveli, és nem támogatja importvámok kivetését.Zuhantak a tőzsdeindexek a pénzügyi piacokon, miután Washington a napokban újabb importvámok kivetését jelentette be, összesen 550 milliárd dollár értékű kínai termékre, válaszul Peking korábbi vámemelésére.Donald Trump a G7-csúcstalálkozón azt mondta: egyelőre nem tervez újabb intézkedéseket hozni Pekinggel szemben, és nem hirdet szükségállapotot, amely - saját megítélése szerint - felhatalmazná őt arra, hogy elrendelje az amerikai vállalatok távozását Kínából.- mondta az amerikai elnök, aki pénteken egy Twitter-üzenetben utalt arra, hogy felszólította az amerikai cégeket, kezdjék el felkutatni a kínai piac alternatíváját, sőt, hozzák vissza az Egyesült Államokba a Kínába kiszervezett termelést.A Kínával szembeni stratégiája mellett azonban továbbra is kitartott, és azzal vádolta meg Pekinget, hogy évente 300-500 milliárd dollár értékű szellemi tulajdont lop el az Egyesült Államoktól, amely emiatt évente 1000 milliárd dolláros veszteséget szenved el.- jegyezte meg Trump.Kijelentette azt is, hogy végül Kína engedni fog az amerikai követeléseknek, és változtatni fog az Egyesült Államokhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatán.- mondta Trump.