Szülői támogatással indult, most az egész világot felfalná az 1000 milliárd dolláros cég

Történelmi pillanatot élt át a tegnapi amerikai kereskedésben az Amazon, egy kis időre ezermilliárd dolláros cég lett belőle. A befektetők lelkesedése töretlen, kitartóan emelkedett az árfolyam az elmúlt 10 évben annak ellenére, hogy profitot alig termel a cég. Mégis szinte megingathatatlan bizalom a részvények iránt.

Így kezdődött az Amazon-sztori

A végső lökést egy statisztika adta meg, 1994 tavaszán, ami azt mutatta, hogy a webhasználat 2400 százalékkal emelkedett egyetlen év leforgása alatt

Honnan ered az Amazon neve? A névválasztás nem volt véletlen. A cég majdnem a "Cadabra" nevet kapta eredetileg az "abrakadabra" után, de Jeff Bezos átgondolta a koncepciót, amikor az ügyvédje félreértette és "Cadaver"-nek hallotta a szót, ami magyarul hullát jelent. Végül a világ egyik legnagyobb folyójáról nevezte el vállalatát, egyrészt mert a világ legnagyobb könyvesboltjának titulálta a cégét, másrészt az indulása idején még sokszor alfabetikus sorrendben jelentek meg a weboldalak a keresőkben.

Az élet a raktárakban Az Amazon az első vállalatok között volt, aki elkezdett robotokat alkalmazni a raktárakban. De nem tudnak azért minden terhet levenni a dolgozók válláról. Az Amazon még a 2000-es évek elején bevezette a "terápiás kiabálást" a stresszesebb időszakokban. A cég Amazon egyik vezetője engedélyezte, hogy bárki teljes erejéből kiordíthatja magát neki telefonon. saját bevallása szerint volt olyan, hogy majdnem "megrepedt a telefonkagyló".

A gigantikus internetes kereskedelmi cég története a '90-es évek első feléig, az internetkorszak hajnaláig nyúlik vissza. Tipikus "garázs-startup" volt, az akkor 30 éves Jeff Bezos indította el. 1994-ben Jeff Bezos szorgalmasan dolgozott a Wall Streeten, ott nézte végig, hogy az internetes forradalom kibontakozik. Meglátta a lehetőséget az új technológiában, 30 évesen úgy döntött, hogy feladja biztos állását és egy internetes céget indít.- mondta el Jeff Bezos. Ekkor készített egy 20 termékből álló listát, amit potenciálisan el lehetne adni interneten. Végül a könyvek mellett döntött, mert alacsony a költségük és a világ minden táján vesznek könyveket az emberek. Az Amazon tulajdonképpen egy online könyvesboltként indult, de mint később kiderült, ez csak a kezdet volt.Jeff Bezos szülei megtakarításából indította el startupját. Elmondása szerint a megtakarításuk nagy részét beletették a cégbe, ami nagy bizalomra vall, tekintve hogy Bezos édesapjának első kérdése az volt a céggel kapcsolatban, hogy. Ez alapján nem az Amazon üzleti modellben bízott a család, hanem Jeff Bezos mellett tették le a voksukat. Még úgy is, hogy figyelmeztette őket, hogy 70 százalék az esély arra, hogy elveszítik a pár százezer dolláros megtakarításukat.De szerencsére nem így lett, sőt, részt vettek a világ második legnagyobb tőzsdei cégének alapításában. A Bezos-szülők mellett más is beszállt hamarosan a cégbe, 1995-ben 8 millió dollárt kapott a Kleiner Perkins Caufield & Byerstől, majd 1997-ben sikeres tőzsdei kibocsátást bonyolított le az Amazon, amivel újabb tőkéhez jutott.Tetszett a sikersztori a befektetőknek. Az indulásához képest két hónapon belül már heti 20 ezer dolláros bevételt csinált és az Egyesült Államok 50 államában és 45 különböző országban adtak el könyveket. A garázst gyorsan el kellett hagynia, mert a szerverek annyi áramot fogyasztottak, hogy nem tudtak egy hajszárítót vagy egy porszívót bekapcsolni a házban, mert lecsapta a biztosítékot.Az sem zavarja a befektetőket, hogy a hosszú távú növekedés érdekében beáldozza a profitot is és végül gyakorlatilag évtizedekig nullszaldó körüli eredménnyel működött a vállalat a bevételek folyamatos, kétszámjegyű emelkedése mellett.Az első években akkora volt a növekedés, hogy a cég alig tudta utolérni magát. A dolgozók túlterheltek voltak, a karácsonyi szezonban rendszeresen a kocsijukban aludtak, a rendszerek többször leálltak, a termékek elhanyagolva álltak a raktárakban, egyáltalán nem voltak felkészülve az új termékkategóriákra. A helyzet már sokat javult azóta, főleg a szezonális dolgozóknak köszönhetően.

Forrás: AFP / Chris J Ratcliffe

Az ember, akitől mindenki félti az üzletét

Ma Jeff Bezos ma a világ leggazdagabb embere, vagyonát 168 milliárd dollárra becsli a Bloomberg.

Jeff Bezos 1964. január 12-én született Új-Mexikó államban, Albuquerque városában, Jeffrey Preston Jorgensen néven. Szülei Jacklyn és Ted Jorgensen. Édesanyja még tinédzser volt a születésekor és a házasságuk mindössze egy évig tartott. Édesanyja második házassága már jobban sikerült. Amikor Jeff négy éves volt, Jacklyn hozzáment a kubai származású Miguel Bezoshoz, aki 15 éves korában egyedül költözött az Egyesült Államokba. Bezos örökbefogadta és a nevére vette a gyermeket.Anyai ágon telepesek voltak Jeff Bezos ősei, akiktől egy 101 négyzetkilométeres területet örökölt Texasban, ezzel pedig 2015-ben Texas egyik legnagyobb földbirtokosának számított. Nagyapja az amerikai atomenergia bizottság regionális igazgatója volt, de korán nyugdíjba ment, hogy a földbirtokon dolgozhasson. Bezos gyerekként sokszor töltötte ott a nyarait és segédkezett a munkákban. Közben arról álmodozott, hogy hoteleket húz majd fel az űrben és szórakoztató parkokat, a földkörüli pályán keringő 2-3 millió fős kolóniáknak. Az alapötlet az volt, hogy megóvja a Földet - mondta el egyszer egy újságnak. Evakuálta volna az embereket, a Föld pedig egy nagy park lett volna.Már gyerekkorában megmutatkoztak mérnöki képességei, még csak egy totyogó kisgyerek volt, amikor egy csavarhúzóval szétszerelte a saját kiságyát. Később is nyilvánvalóvá vált tudományos ás technológiai érdeklődése, egyszer például egy elektromos riasztót szerelt fel, hogy távol tartsa a szobájától a testvéreit.A család először Houstonba, majd Floridába költözött, ahol Jeff Bezos már középiskolás korában elkezdett a floridai egyetem egyik tudományos képzési programjára járni. A Princeton Egyetemen végzett mint informatikus-mérnök. Pályakezdőként a Wall Streeten kezdett dolgozni informatikusként, majd a Fitel nevű kereskedelmi cég hálózatának kiépítését végezte. egészen 1994-ig, amikor is megalapította az Amazont.

Forrás: AFP / Jason Redmond

Mindenhova beteszi a lábát az Amazon

Az Amazon Jeff Bezos vagyonának elsődleges forrása, de sokat keresett a Google-ön is. A Google egyik első befektetői között volt, még 1998-ban tett 250 ezer dollárt az internetes keresőbe. Ezért végül 3,3 millió darab részvényt kapott, ami most több mint 3 milliárd dollárt ér. Kockázati tőkés vállalata, a Bezos Expeditions olyan cégekben rendelkezik részesedéssel, mint az Airbnb, a Twitter, vagy az Uber.Állítólag Jeff Bezos egy rendkívül robbanékony vezető és bántóan szarkasztikus tudott lenni, ha valamivel nem volt elégedett. Ezért felfogadott maga mellé egy edzőt, aki segít ezt kezelni.Ami a magánéletét illeti, házas és négy gyermek apja.Online könyvesboltként indult az Amazon, de Jeff Bezos már az elején azt tervezte, hogy mindent árulni fog előbb-utóbb. 1998-ban elkezdett a könyvek mellett más termékeket is kínálni, 2005-ben felhő alapú szolgáltatást indított, amivel a kihasználatlan időben adatokat lehetett tárolni az Amazon szerverein. 2007-től elindult az Amazon Music online zenebolt és ebben az évben piacra dobta a társaság az első Kindle e-könyvolvasót, valamint elkezdte az élelmiszerek értékesítését is. 2011-ben megújította a videós szolgáltatását, filmeket és különböző televíziós műsorokat kezdett kínálni a Prime-előfizetőknek. 2014-ben bemutatta az Amazon Echo-t, a hangvezérléses otthoni asszisztenst, 2015-ben pedig egyes városokban már éttermekből is lehetett rendelni az Amazonon keresztül.

Az Amazon Echo, forrás: Shutterstock

Miközben a világ egyik legnagyobb internetes kereskedelmi cégévé nőtte ki magát az Amazon, nem csak a virtuális, hanem a fizikai világban is terjeszkedni kezdett. 2015-ben megnyitotta az első könyvesboltját, tavaly pedig megvásárolta a Whole Foods kiskereskedelmi láncot közel 14 milliárd dollárért. Hiszen ha már televíziókat, ruhákat veszünk az interneten, miért ne intézhetnénk a nagybevásárlást is ott? Egy mindössze 500 amerikai üzletből álló láncról van szó egy olyan piacon, ahol több mint 38 ezer üzlet van. De az Amazon már régóta szeretné megvetni a lábát az élelmiszer-kiskereskedelemben, és miután annak idején a könyvpiacot, illetve az elektronikai cikkek piacát is letarolta, az élelmiszer-kiskereskedők joggal tartanak attól, hogy az élelmiszer-kiskereskedelmet is bedarálja az Amazon.

Forrás: Shutterstock

Miért szeretik a befektetők az Amazont?

Az Amazon úttörő a drónos kiszállításban is, 2016 decemberében az Egyesült Királyságban le is zajlott az első drónos kézbesítés. És az innováció itt nem áll meg, tavaly megnyitott egy olyan üzletet, ahol nincsenek pénztárosok.Internetes kereskedelmi cégként lett óriáscég az Amazon, de már alig van olyan terület, ahová ne akarná betenni a lábát.Bezos szenvedélyesen rajong az űrkutatásért. Egyetemi évei alatt például a Princeton "Diákok az űrkutatásért" szervezetének elnöke volt. 2000-ben megalapította a Blue Origin startupot, aminek célja nem merül ki abban, hogy embereket utaztassanak az űrben, de űrhoteleket, parkokat, kolóniákat, városokat képzelnek el az űrben. A Blue Originről sokáig nem is lehetett tudni, 2006-ban derült fény a létezésére, amikor Texasban vásároltak egy nagyobb területet teszteléshez és kilövéshez. Terveit annyira komolyan veszi Jeff Bezos, hogy tavaly mintegy 1 milliárd dollár értékben adott el Amazon-részvényeket, hogy finanszírozhassa űrtechnikai vállalatát.Az egészségügyben is vannak ambíciói, januárban az Amazon bejelentette, hogy a JP Morgan Chase-zel és a Berkshire Hathaway-jel közösen egy új egészségügyi szolgáltatást építenének ki, ami nagyban támaszkodna a technológiai újításokra. De volt közben olyan pletyka is, miszerint az Amazon belépne a gyógyszerpiacra, ennek érdekében pedig több generikus gyógyszergyártóval is tárgyalt.Az Amazon mára az egyik legnagyobb e-kereskedelmi cégévé nőtte ki magát, az Egyesült Államokban közel a termékkeresések fele az Amazonon történik és 2018 első felében az online vásárolt áruforgalom 54 százaléka az Amazonhoz kötődött. Amiben igazán nagy az Amazon, hogy aki meglátogatja az oldalt, az nagyobb valószínűséggel vásárol is, mint a versenytársaknál. Ennek titka pedig az, hogy az Amazon kitalálta, hogy tud a vásárlók számára vonzó ingyenes kiszállítást kínálni úgy, hogy azt valójában kifizetteti velük: az előfizetéses Prime-tagsággal. A Prime-tagság ráadásul az ingyenes kiszállításon kívül több előnnyel is jár, például az előfizetők az Amazon saját gyártású sorozatait is nézhetik. A program sikerét mutatja, hogy az Amazonnak 90 millió Prime-előfizetője van.

Forrás: Shutterstock

Az Amazon gyakorlatilag 20 éven keresztül nem tudott érdemben profitot termelni, ami miatt évekig hallgatta a kritikákat Jeff Bezos. A startupoknak "megbocsátják" a befektetők, hogy veszteségesen működnek, hiszen természetes, hogy a nagy növekedés és a kezdeti terjeszkedés komoly erőforrásokat igényel. Viszont az Amazon már 20 éve működő cég, vagyis épp itt volt az ideje, hogy profitot termeljen. Ami most el is kezdődött, a működési eredményszint jelentősen javult az elmúlt negyedévekben.

Az Amazon folyamatosan fenn tudja tartani versenyelőnyét, részben a gyors, megbízható szolgáltatásának köszönhetően, amelyek nincsenek túlárazva. A termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja, amivel nem csak meg tudja nyerni, de meg is tudja tartani a vásárlóit. Ráadásul meglátja az új területeket, ahol növekedni lehet és sikeresen ki is használja őket. Ebben pedig nagy szerepe van a karizmatikus vezetőnek, Jeff Bezosnak (gondolunk itt a cloud szolgáltatásokra, vagy a jól sikerült akvizíciókra).



Az Amazon üzleti modelljének alappillére, hogy a hosszú távú növekedési stratégiát soha nem áldozza be a rövid távú profitabilitásért. Az innovációra és a piacszerzésre pedig soha nem sajnálja a pénzt. Úgy tűnik, hogy a befektetőket egyáltalán nem érdekli, képes-e profitot termelni az Amazon, a piaci szereplők hisznek abban, hogy a jövőben megtérülnek azok a brutális mértékű beruházások és fejlesztések, amiket az Amazon azért hajt végre, hogy minden fontosabb versenytársát legyőzze, a globális kiskereskedelmi piac minél nagyobb szeletét kihasítsa magának, és ha eljött az idő, profitra váltsa az addigi erőfeszítéseket. Az Amazont több, egymással párhuzamosan futó, más-más életciklusban járó szolgáltatásként, akár több cégként is értelmezhetjük. Az pedig, hogy a cégcsoport nem termel vastagon profitot, annak köszönhető, hogy a vállalat gyakorlatilag alapítása óta előre menekül, újabb és újabb területeket akar meghódítani. Eddig úgy tűnik, hogy sikeresen.

A kiskereskedelmi szektorban ez soha nem volt könnyű, egy hagyományosan alacsony marginnal kecsegtető üzletágról van szó. Ráadásul az Amazonnak negyedévente százmillió dolláros költséget okoz a szállítási díjak elengedése, amivel magához akarja csábítani a vevőket.A kiskereskedelmi tevékenységen nem keres sokat az Amazon, viszont a cloud szolgáltatásain annál inkább, a legutóbbi negyedévben a működési eredmény több mint felét adta. Emellett a hirdetésekből is stabil hozama van a cégnek, a hirdetés a világ legprofitábilisabb üzlete. A Light Street Capital elemzője szerint hamarosan a hirdetési üzletág nagyobb profitot hoz majd az Amazonnak, mint a cloud szolgáltatások.