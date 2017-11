Tagad Musk: mégsem ő találta fel a bitcoint

Elon Musk tweets to debunk speculation that he's behind bitcoin https://t.co/W0lITVC4U1 pic.twitter.com/PXEKGar1TQ — Bloomberg (@business) 2017. november 28.

Musk rengeteg pletyka forrása, így talán nem is olyan meglepő, hogy most épp az egyik legnagyobb megoldatlan rejtély, Satoshi Nakamoto kapcsán is szóba hozták az üzletembert. Azonban Musk úgy néz ki nem áll készen learatni a babérokat a bitcoinért (persze amúgy sem valószínű, hogy ő lenne Satoshi Namamoto), ugyanis ma egy twitter üzenetben tagadta, hogy ő állna a bitcoin mögött:Sőt, Musk még arról is beszámolt, hogy néhány évvel ezelőtt egyik barátja küldött neki valamennyi bitcoint, azonban már azt sem tudja, hogy hova tette a szuperpénzt.