Tagadja a Huawei, hogy kémkednének

Az uniós biztos újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, az aggodalomra egyebek mellett okot ad a Huawei pénzügyi igazgatójának hét eleji letartóztatása is. Állítása szerint aggodalomra ad okot továbbá, hogy értesülések szerint Peking arra kötelezi az ország technológiai cégeit, hogy működjenek együtt a hírszerző szolgáltatokkal, vagy arra, hogy kapcsolják velük össze rendszereiket.Eszközeikbe olyan alkatrészek beépítésére kötelezi azokat, amelyek adatokat szolgáltathatnak számukra - mondta. Noha kevés konkrét eset áll rendelkezésre, nem jó jel az, ha az ilyen vállalatoknak meg kell nyitniuk rendszereiket a titkosszolgálatoknak - tette hozzá az uniós biztos. Pénteki értesülések szerint Japán betiltaná az állami beszerzéseket a kínai Huawei Technologies Co Ltd és a ZTE Corp kínai távközlési berendezésgyártó vállalatoktól a hírszerzési tevékenység és a kibertámadások megnehezítése érdekében.Washington már betiltotta a Huawei berendezéseinek állami beszerzését és nemrégiben Ausztrália és Új-Zéland is kizárta a kínai vállalatot az 5G mobil távközlési tenderből. Washington és szövetségesei a kínai technológiai cégek szoros állami kapcsolatait kifogásolják, azzal gyanúsítva a cégeket, hogy Peking kémkedésre tudja felhasználni berendezéseiket.A Huawei ismételten visszautasított minden állami befolyásról ellene felhozott vádat. Az amerikai hatóságok kérésére Kanadában hétfőn tartóztatták le a Huawei globális pénzügyi igazgatóját, Meng Van-csout, a kínai távközlési óriásvállalat alapítójának lányát. Sajtóértesülések szerint a kényszerintézkedés az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével hozható összefüggésbe. A Huawei azt közölte, nem tud róla, hogy Meng bűncselekményt követett volna el.A Huawei Technologies közölte: kategorikusan visszautasítja Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős biztosának a vállalatról tett megjegyzéseit, amelyek egy mesterséges intelligánciával kapcsolatos sajtótájékoztatón hangzottak el. A médiaeseményen az uniós biztos a Huawei szerepéről egy kérdésre válaszolt a vezető nélküli autókkal és a következő generációs, 5G-s mobilhálózatokkal kapcsolatban.A Huawei mind a vállalat, mind a munkavállalói nevében kategorikusan visszautasítja mindazokat az állításokat, amelyek szerint biztonsági fenyegetést jelentene. A vállalat nyitott a párbeszédre Andrus Ansip biztossal és továbbra is folytatni kívánja az Európai Bizottsággal régóta fennálló együttműködését.A Huawei Technologies továbbá kategorikusan visszautasítja, hogy a vállalat tevékenysége és eszközei bármely országra nézve nemzetbiztonsági kockázatot jelentenének - hangsúlyozta Gecse Mariann. A Huawei Technologies Hungary kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója hozzátette, hogy se az Amerikai Egyesült Államok kormánya, se a kanadai hatóságok, illetve egyetlen más ország kormánya sem tud felmutatni olyan bizonyítékot, amelyek az elmúlt napokban a Huawei-jel szemben a nemzetközi sajtón keresztül közzétett vádakat igazolnák. A Huawei Technologies 100 százalékban magánszemélyek tulajdonában álló vállalat, amelyet egyetlen kormány sem kért fel és nem is kötelezhet információszerzésre. A társaságunk nem végzett, és nem is fog végezni ilyen tevékenységet - tette hozzá.A Huawei álláspontja szerint a kiberbiztonság globális technológiai kérdés, amelyet nem átpolitizálva, hanem tényszerűen kell kezelni. Vállalatunk a kiberbiztonságot - amely a nemzetbiztonság része - mindig is elsődleges prioritású ügyként kezelte, összes munkavállalónk 1,6 százaléka teljes munkaidőben kiberbiztonsággal foglalkozik, a cég globális K+F kiadásainak pedig mintegy 5 százalékát fordítja erre a célra.A Huawei emellett az elmúlt években proaktívan vett részt számos, a kiberbiztonság területén működő nemzetközi szervezetben, így a Felhő Biztonsági Szövetség (CSA - Cloud Security Alliance), a Nemzetközi Sztenderdek Felülvizsgálatai (ISC - International Standards Certifications), az ITU Távközlési Egységesítési Szektor (ITU - Telecommunication Standardization Sector), valamint az Incidens Válasz és Biztonsági Csapatok Fórumának (FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams) globális tevékenységeiben, csakúgy mint az európai uniós hálózati és információs biztonsági ügynökség, az ENISA munkájában.A Huawei álláspontja szerint egy gyártó kizárása semmit sem segít abban, hogy az iparág hatékonyabban azonosítsa és számolja fel a mindenkori biztonságot fenyegető veszélyeket. "A kiberbiztonsági kérdések megoldásának vagyunk a részesei és nem a problémáknak" - tette hozzá Gecse Mariann.