Az amerikai részvényindexek hatalmasat zuhantak tegnap, az eladói nyomás pedig később az ázsiai börzékre, majd az európai tőzsdékre is átgyűrűzött. A tengerentúli tőzsdék bár eséssel vágnak neki a hét negyedik napjának, az esés azonban mértékelt, miután a határidős Dow korábban 350 pontos esést is mutatott. A csütörtöki piacnyitás után a Dow 98 pontos esés mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 0,3 százalékkal került lejjebb.

Mérsékelt eséssel nyithat Amerika 2018.10.11 14:57

A tengerentúli tőzsdék hatalmas szerdai esése után az ázsiai részvényindexek is eladói nyomás alá kerültek ma, míg az erősen negatív részvénypiaci hangulatban az európai börzék is esnek, miután a befektetőket az állampapír hozamok emelkedése mellett a globális kereskedelmi háború növekedésre gyakorolt negatív hatásai egyszerre aggasztották. Bár a határidős Dow korábban 350 pont feletti esés mellett 1 százalék feletti esést vetített előre a mai piacnyitásra, azonban a mínuszok később enyhültek, miután az Egyesült Államokban közzétették a szeptemberi fogyasztói árindexet. A szeptemberi inflációs adat havi és éves összevetésben is alulmúlta az előzetes várakozásokat, kérdés, hogy a vártnál mérsékeltebb ütemben növekvő inflációs statisztika képes lehet-e megnyugtatni a monetáris szigorítás miatt is aggódó befektetőket. A határidős Dow 0,5 százalékos esést vetíthet előre a mai piacnyitásra.