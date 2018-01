Tállai a NAV új programjáról beszélt - Több mint 3000 cég kaphat segítséget

Tállai András közölte, a fél éves mentorprogramban ingyen, regisztrációval vehetnek részt az egyéni vállalkozók, a cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, a bíróság által nyilvántartott civil szervezetek, az ügyvédi és ügyvivő irodák.A mentor a NAV nyilvántartásában szereplő információk alapján segíthet többek között a bevallások kitöltésében vagy javításában, a hiánypótlásokban, folyószámlával kapcsolatos kérdésekben vagy akár vámügyekben is - tette hozzá Tállai.Az államtitkár a mentorálás elindítását azzal indokolta, hogy a kezdő gazdasági szereplők gyakran nincsenek tisztában a jogrend elvárásaival. Hangsúlyozta, hogy az állam, a hatóság és az adófizetők is akkor járnak a legjobban, ha az adóhatóság több erőforrást fordíthat a segítségnyújtásra, mint a büntetésre.Tállai András elmondta, a NAV minden új vállalkozással a megalakulásuktól számított 30 napon belül felveszi a kapcsolatot és akár személyre szabott segítséget is nyújt számukra.