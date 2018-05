Tartásra ajánlja a Jefferies a Richter részvényeit

A Jefferies mai elemzésében kiemeli, hogy a Richter az idei első negyedévben a piaci konszenzust meghaladó árbevételről számolt be, a leértékelődő rubel és a társaság Esmya készítményével kapcsolatos PRAC vizsgálat ellenére is , az árbevétel forintban 1,1 százalékkal nőtt a bázisidőszakkal összehasonlítva.A Richter Vraylar (cariprazine) készítményéből származó árbevétel dollárban 52 százalékkal 14,9 millió dollárra nőtt, a forintban elszámolt Bemfola készítmény esetében pedig 34,3 százalékos volt a növekedés a korábbi év hasonló időszakához képest. Az Esmya eladásai a PRAC által kezdeményezett intézkedések hatására 22 százalékkal 16,1 millió euróra csökkentek, a Richter nőgyógyászati üzletágából származó árbevétel pedig 4,6 százalékkal zsugorodott a bázisidőszakhoz képest.A bruttó fedezeti szint 150 bázisponttal 57,5 százalékra nőtt, az üzleti eredményhányad pedig 70 bázisponttal 15,5 százalékra emelkedett, a bővülésben a gyógyszer-értékesítés, és a nagy- és kiskereskedelmi értékesítés kedvezőtlenebb keveréke ellenére egy jelentős mérföldkő bevétel játszott szerepet, amelyet Richter a Reagila európai engedélyezését követően a Recordatival aláírt licenc megállapodás hatályba lépése okán kapott.A Jefferies szakértői kiemelik, hogy a gyógyszergyártó régiós lebontású értékesítései a Richter legnagyobb piacán, az oroszon kívül szinte mindenhol növekedésről számoltak be, azonban az orosz piacon kétszámjegyű volt a visszaesés. Emögött azonban a rubel gyengülése állt, és változatlan devizaárfolyamokat feltételezve az orosz piacon csupán minimális, 0,1 százalékos lett volna a visszaesés.A német piac esetében 9,6 százalékkal estek vissza az eladások a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, miután a társaság fogamzásgátlói megszenvedték a készítmények ellen irányuló, negatív médiakampányt. Kínában, a forintban elszámolt eladások 32,3 százalékkal emelkedtek, amelyben az alacsony bázis is közrejátszhatott.A nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele forintban 10,6 százalékkal nőtt a korábbi év hasonló időszakához képest, amelynek növekedése a teljes árbevételhez viszonyítva negatív hatást gyakorolhat a marzsokra a Jefferies elemzői szerint. A nagy- és kiskereskedelmi szegmens növekvő eladásai mögött az emelkedő román és latin-amerikai értékesítések húzódtak meg.A Jefferies továbbra is tartásra ajánlja a Richter részvényeit, 5695 forintos célár mellett, amely 6,35 százalékos felértékelődési potenciált jelent a papír jelenlegi, 5355 forintos piaci árfolyamával összehasonlítva.