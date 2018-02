Távozik a GAP márkaigazgatója, zuhan az árfolyam

A ruházati kiskereskedelmi lánc március 1-én érkező, negyedik negyedéves beszámolója előtt jelentette be, hogy távozik posztjáról Jeff Kirwan, a GAP márkaigazgatója. A piaci szereplőket meglepte a GAP döntése, a részvények árfolyama nagy eséssel reagált a hírre.A GAP vezérigazgatója, Art Peck keddi nyilatkozatában kiemelte, hogy bár alapvetően egészségesnek értékeli a márka helyzetét és elégedett a termékek minőségével is. Azonban Peck szerint a GAP esetében a profitnövekedés mértéke elmaradt a menedzsment által kívánatosnak tartott ütemtől, mindemellett a működési kiválóság további javítása is szükségessé vált. Így összességében ezen tényezők vezettek a GAP márkaigazgatójának, Jeff Kirwannak távozásához.A ruházati kiskereskedelmi lánc egyszerre küzd a visszafogott értékesítések mellett az online vásárlás irányába elmozduló fogyasztói preferenciákkal is. A kihívások ellensúlyozására a társaság bővíti az online is elérhető kínálatát, továbbá kiterjeszti az alulteljesítő termékvonalakra fordított összeg nagyságát is.Bár a GAP novemberben megemelte a 2017-es üzleti évre vonatkozó eredményvárakozásait és a bolti értékesítési előrejelzéseit is, a fenti intézkedések pozitív hatásai nagyobb részben a társaság Old Navy márkájánál csapódhattak le, míg a lánc névadó márkája, a GAP esetében csupán a harmadik negyedév folyamán látszottak a pozitív fordulat jelei.A GAP árfolyama a hét második napján 7 százalék feletti mínuszban is járt, végül 4,9 százalékos eséssel fejezte be a keddi kereskedést.(Reuters)