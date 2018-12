Távozik posztjáról Ablonczy Balázs

A több mint tíz évnyi, sikeres SAP-s cégvezetés után úgy döntöttem, új kihívásokat keresek a hazai piacon

Balázs több mint tíz éven át volt az SAP csapatának meghatározó tagja, kiváló vezetőként erős csapatot épített és óriási eredményekhez segítette a magyar SAP-t. Hálásak vagyunk munkájáért, mindazért, amit a magyar és a regionális SAP érdekében tett, és sok sikert kívánunk karrierje következő lépcsőjéhez. Szabolcs vezetésével az SAP Hungary tovább fogja folytatni növekedését Magyarországon, amelynek alapja a szüntelen innováció, és hogy [az SAP megoldásaival] a magyar szervezetek hatékonyabban tudnak működni

Ablonczy Balázs 2008 végén csatlakozott az SAP-hoz, a szoftvervállalat hazai ügyvezető igazgatójaként. Irányítása alatt a cég Magyarország legnagyobb IT vállalatai közé emelkedett, meghaladva a 34 milliárd forintos árbevételt és az 1100 fős munkavállalói létszámot.Ügyvezetése alatt a vállalat nemcsak az árbevételét, a dolgozói létszámát növelte több mint kétszeresére, de megduplázta piaci részesedését is. Ablonczy Balázs nevéhez fűződik továbbá az új, felhőalapú technológiára építkező üzleti stratégia bevezetése, számos SAP-s beruházás Magyarországra hívása, megvalósítása, a kormánnyal kötött stratégiai együttműködési megállapodás tető alá hozása, több üzleti díj elnyerése.Az év elejétől a magyar ügyvezetés mellett ő irányította a közép-kelet-európai régió felhőüzletágát is.- mondta Ablonczy Balázs. A vállalatvezető hozzátette: "az évek alatt stabil csapatot tudtam felépíteni, amely továbbviszi az elért eredményeket és a nemzetközi vállalatcsoporton belül szerzett jóhírnevet."Ablonczy Balázs a zökkenőmentes átvétel érdekében 2019. január 31-ig segíti az új ügyvezető munkáját.Az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatói posztját 2019. január 1-től Pintér Szabolcs tölti be. A szakember jól ismeri az üzleti szoftvercég működését, 2007 óta dolgozik a hazai vállalatnál.SAP-s karrierjét presales szakértőként kezdte, majd értékesítőként a ranglétrán egyre feljebb haladva elérte a szektorvezetői pozíciót. E tisztségben az egyik legfontosabb üzletágat vezette, és számos regionális jelentőségű ügyfél megszerzése kapcsolódik a nevéhez.- húzta alá Rudi Richter, az SAP közép-kelet-európai ügyvezető igazgatója.