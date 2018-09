Így kereskedj a forinttal - online előadás

Devizapiac sajátosságai

EURHUF és USDHUF árfolyammozgás vizsgálata

Sikeres kerekedői szemléletmód

Kockázatkezelés

Mi az a stratégia?

A forex a napi 4000 milliárd dolláros forgalmával a világ legnagyobb piaca, amely mellett 25 milliárd dolláros forgalmával a new york-i tőzsde is csak egy apró kisegér. A devizakereskedés a 24 órás nyitvatartásnak, a rendkívül kedvező tranzakciós költségeknek, és a szépen trendelő árfolyamoknak köszönheti egyre növekvő népszerűségét.A forexpiac része a forinthoz kapcsolódó devizapárokkal való kereskedés is, amit sok hazai trader figyel, és próbálja a stratégiájának megfelelő irányokat lekereskedni. Ha Téged is érdekel az EURHUF vagy USDHUF devizakeresztekkel való kereskedés, akkor a Portfolio Trader által tartott ingyenes online webinárium pont Neked szól.2018. szeptember 13. 17:30-18:15Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.Amennyiben érdekel a kereskedés izgalmas világa, és az önfejlesztés útjára lépsz, ajánljuk figyelmedbe A sikeres kereskedő című könyvet A fenti írás cégcsoportunk szolgáltatásának népszerűsítését szolgálja.