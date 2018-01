Tőzsdei körkép 2018 - díjmentes webinárium

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mi vár a magyar tőzsdére?

Ígéretes nemzetközi részvények, külföldi trendek

Mi várható a dollár piacán, hogy alakulhatnak a fontosabb devizakeresztek?

Folytatódhat-e a lendület az árupiacokon?

Igazán sikeres évet tudhatnak maguk mögött azok a befektetők, akik 2017-ben hazai vagy külföldi részvényekbe fektettek. A magyar tőzsde virtuális parkettjén új sztárok születtek, és egyre többen igyekeznek felzárkózni. De nem lehet szó nélkül elmenni az amerikai technológiai óriások szárnyalása, illetve a kriptodevizák piacán kibontakozó szuperszónikus őrület mellett sem.Hasonlóan érdekes színfoltja volt a tavalyi évnek, hogy szinte mindenki dollárerősödést várt, ehhez képest szinte egész évben gyengült a zöldhasú, valamint végre magára talált az olaj piac is, és nagy lendülettel hagyta maga mögött a 2017-es évet.De ez mind a múlt, és mint tudjuk, a tőzsde a jövőt árazza, így nekünk is felkészültnek kell lenni az új kihívásokra, árfolyammozgásokra. Éppen ebben segíthet a Portfolio Trader hagyományos év eleji piaci kitekintője, melyben profi tőzsdei kereskedőnk a technikai elemzés és a grafikonok segítségével nagyító alá veszi az izgalmasnak ígérkező sztorikat, ráadásul az online webináriumba bekapcsolódók kérdéseket is feltehetnek az előadónak.2018. január 16. 17:30-19:00Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.A Portfolio Trader oktatásokon túlmenően A Sikeres Kereskedő című könyv is támogat, hogy 2018-ban elinduljál pénzügyi céljaid megvalósításának útján.