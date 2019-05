Tehetetlenek a HR-vezetők - Nem működnek a régi módszerek

A nyitóelőadások és a vezérigazgatói kerekasztal után a második szekciótkezdte, aki előadásában a Dreher Sörgyár megújulásának folyamatát mutatta be, az elmúlt másfél év tapasztalatait összegezve. Amikor a vállalat élére került, a stratégia teljes hiányával szembesült, és ami nagyobb baj volt, hogy mindenki mást okolt a belső problémák miatt. Erre válaszként a HR igazgatóval közösen kifejlesztett stratégia lényege az volt, hogy nem csak az irányt, de a struktúrát és a belső folyamatokat is meg kellett változtatni, paradigmaváltásra volt szükség.

Békefi László

Értelemszerűen a kékgallérosok kapták mindig a legmagasabb mértékű emelést, és a bérek befagyasztása miatt a közép-és felsővezetők is sértve érezték magukat, emiatt is rossz stratégiának bizonyult ez utólag. A szakszervezetek megjelenésével végleg megborult az egyensúly, a fennhatóságot felváltotta a jelenorientáltság. A nyílt kommunikációnak köszönhetően azonban annál a bizonyos képzeletbeli asztalnál újra helyreállhat az egyensúly, és talán most mindenki akkora szeletet kap a tortából, amekkorára számított.

A stratégiai lépések első fázisa a közös vízió kialakítása volt, második szakasz a változás menedzsment periódusa: tehát le kellett vezényelni azokat a folyamatokat, melyek az átmenetet segítették elő. Harmadik lépésben a teljes vállalatot bevonták a célok megértésébe. Az új stratégia lényege, hogy a cél már nem a mennyiség, hanem a minőség, valamint az eredeti vállalati filozófia követése: jó termékeket kell gyártani. Induláskor a 10-ből 3 vagy 4 munkatárs úgy gondolta, hogy rossz irányba halad a vállalat. A bizalmatlan vállalati légkört kellett átfordítani, másfél év múlva 10-ből 9 munkatárs már tudta és értette az új vállalati célokat.a bértárgyalás és a HR kapcsolatáról beszélt előadásában. A Denso több mint 4800, főként kékgalléros munkavállalóval működik, ez a nagy számú populáció pár éve nehéz bértárgyalási helyzetbe hozta a céget, főleg mivel új szereplők is megjelentek "az asztalnál". Szincsák előadásának középpontjában szintén a kommunikáció volt, arra világított rá, hogy ennek a hiánya milyen nehéz helyzetben hozta a vállalatot.A változásoknak fő indikátora 2008-ban kezdődött, amikor fizetések tekintetében szétszakadt Európa, és Magyarország a leszakadó régióban maradt - így elindult a népvándorlás jellemzően nyugatra. Japánból ez a folyamat nehezen volt értelmezhető, a belföldi helyzet, a földrajzi különbségek mellett még az információhiány is nehezítette a szituációt, hiszen nem voltak transzparensek mindenki számára az irányok vállalaton belül sem."Eljött az ideje, hogy megismerkedjünk a zuhanó kalapács jelenségével. Mint kisember, azt mondom, utalva a konferencia címére, hogy nincs forradalom a munkaerőpiacon, de ahhoz kétség sem férhet, hogy munkaerőhiány van" - ezt már, most árufeltöltőként dolgozó munkás mondta, akiről korábban a Pénzcentrum interjút is készített . Tapasztalatai szerint mindenki elégedetlen: a vezető, a középvezető, az árufeltöltő is, sőt, a fogyasztó kisember is.

Czeczeli Tamás

Éveken keresztül 50 százalékos fluktuációval mentünk: volt, hogy a középvezetők vitték az üzleteket. Erre mi volt a válasz? Workshopok, nem pedig a fizetésemelés, ami kézenfekvő lett volna.

Véleménye szerint amikor kiderül, hogy valami nem működik, akkor a vezetőség próbálja szőnyeg alá söpörni a problémát, és egymást nyugtatgatja, hogy minden rendben lesz. Mi hiányzik ahhoz, hogy valódi forradalom legyen? Czeczeli szerint már nem sok minden, például egy olyan öntudatos, fiatal réteg, akik tudják, mire van valóban szüksége az embereknek. Mert most a menedzserek, ha baj van, rutinmegoldásokat vetnek be, melyek nem működnek a valóságban, ilyen például az employer branding.A zuhanó kalapácstól mindenki kicsit fél, mindenki kicsit szorong, hogy mikor éri el őt is. És ez a stressz a legalsó szintekig lenyúlik. Ez a helyzet aztán kényszer- és rutinmegoldásokban taszítja a döntéshozókat. Hatalmas a szakadék a vezetők és a dolgozók között, nem csak fizetésekben, kommunikációban is: fent nem hallják meg az elégedetlen hangokat. Tapasztalatai szerint élő kapcsolatok kellenek az alkalmazottakkal, főleg azokkal, akik a konkrét árbevételért küzdenek. Oda kell figyelni a munkahelyi körülményekre is, amellett, hogy természetesen fizetést kell emelni.