25 éve indult a mobilozás Magyarországon

Elmúlt 25 év

Jön az 5G

Tervek a Telenornál

Nem vagyunk kétségbeesve!

Egyrészt további frekvenciákra van szükség ahhoz, hogy 5G-ben is lehetővé váljon a terjeszkedés. Az NMHH értékesíti az 5G frekvenciákat, üzleti titok, hogy kinek mi a szándéka ezen a piacon, de a Telenor ott is szeretne jól szerepelni.

Másrészt a hálózatot ki is kel építeni, erre vonatkozóan a magyar Telenor konkrét tervvel rendelkezik.

egyrészt az, hogy kevés a jó helyszín a hálózati eszközök telepítéséhez, ezért a közös használatuk indokolt

másrészt a hálózati berendezések fejlődése oda vezetett, hogy az eszközök több frekvenciát tudnak kezelni, mint amennyit egy szolgáltató igényel, ezért egy berendezés több szolgáltatót is ki tud szolgálni.

1993 augusztusában eredményt hirdettek: mindenki meglepetésére az esélytelennek látszó Pannon GSM skandináv gyökerű konzorcium nyerte az első GSM koncessziót Magyarországon. Szeptemberben még csak egy ember dolgozott a Pannon GSM-nek. Novemberben bejegyezték a koncessziós társaságot, amelynek 5 külföldi távközlési vállalat és 3 magyar cég volt a tulajdonosa.1994-ben, 3 nappal megelőzve versenytársát, 22 bázisállomással indította el Magyarországon az első kereskedelmi GSM-szolgáltatást a Telenor - akkor még Pannon GSM néven. A mobiltelefon ebben az időszakban még státuszszimbólum volt és csak beszélgetésre használták. Míg az első magyar GSM-hálózat indulásakor csak beszédhívás volt, még az SMS is csak később indult, ma már a forgalom legnagyobb hányada mobilinternetezésből származik.1997-ben az országban először a Telenor vezetett be tesztüzemben feltöltőkártyás konstrukciót. A prepaid előfizetések fénykorukat 2003-ban élték, amikor 78,8% volt az arányuk az aktív előfizetések között. Azóta - köszönhetően a mobilinternet és az okostelefonok térhódításának - folyamatosan csökken a feltöltőkártyás előfizetések aránya: 2017-ben ez mindössze 43%-ot tett ki.Az sms 1996-ban vált igazán népszerűvé; ekkor nagyjából havi százezer üzenetet váltottak az ügyfelek. Az elmúlt 25 évben összesen több mint 9 milliárd SMS ment át a Telenor hálózatán. Az elindított hívásperceket illetően már 1996-ban átlagosan tízmilliós nagyságrendű percet beszéltek a magyarok, a havi forgalom pedig 2002 körül érte el a százmilliós nagyságrendet. 2008 óta átlagosan havonta 400 millió percet beszélnek az ügyfelek, de a korlátlan csomagoknak köszönhetően ez ma már közelít az 500 millióhoz.A telefonálás 2019-ben már csupán egy a sok funkcióból, amire a mobilokat használják. Míg a 90-es években a hangátvitel, ma már az adatforgalom a domináns. 2011-ben jelent meg az első olyan csomag a Telenornál, amely mobilinternetes adatforgalmi keretet is tartalmazott. 2012-ben átlagosan havi 1 millió gigabájt feletti az adatforgalom, 2017 óta pedig tipikusan 5-7 millió gigabájt havi adatforgalom megy át a Telenor hálózatán. A mobilinternetes adatforgalom évek óta folyamatosan növekszik a Hipernet hálózatán; 2018-ban közel kétszer magasabb volt az adatforgalom 2017-hez képest; júniusban már átlépte a havi 10 millió gigabájtot (azaz 10 petabájtot).A Magyarországon működő 4G hálózatok sebessége világszinten is kiemelkedő, Európában pedig a harmadik legjobb, és a lefedettséget tekintve is a top 3-ban van az ország. A jelentős beruházások eredményeképp ma már a magyarországi lakosság 99%-a hozzáférhet a Telenor 4G szolgáltatásaihoz."25 évvel ezelőtt a magyar távközlési piacon a verseny a Pannon GSM piacra lépésével indult el. Ezzel egy időben jelentek meg olyan fogalmak, mint az ügyfélkiszolgálás, ügyfélközpontúság. Habár az évek alatt érkeztek olyan új trendek, amelyek alapjaiban változtatták meg a piacot, a lakossági és üzleti ügyfélkörünk magas szintű kiszolgálására építő szemléletünk azóta sem változott. Eredményeinket e téren nemrég egy független szervezet több díjjal is elismerte" - mondta Drozdy Győző, a Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.A Telenor elmúlt években végzett fejlesztéseinek köszönhetően az elérhető legmodernebb technológiákat (4G, 4G+) használó mobilinternet-hálózatának szolgáltatásaihoz jelenleg a magyar lakosság 99,5%-a férhet hozzá. Az akár 300 Mbps-os letöltési sebességet biztosítani képes 4G+ technológia már több mint ezer bázisállomáson érhető el a szolgáltatónál, amellyel akár a 4G-nél kétszer gyorsabb letöltési sebesség is elérhető a technológiát támogató készülékekkel."Az 5G-re való átállás kapujában a mobiltechnológia olyan mértékű változás előtt áll, mint amit korábban a 3G-ről 4G-re való átállás jelentett. A minőségi paraméterek javulásával olyan új szolgáltatások, alkalmazások jelenhetnek meg, amelyeket jelenleg még nem ismer a piac. A szolgáltatók szerepe pedig egyre fontosabb lesz abban, hogy képessé tegyék a piaci szereplőket az új technológiára épülő termékek és szolgáltatások kifejlesztésére. Mobilszolgáltatóként ma már azt is fontos feladatnak tekintjük, hogy segítsük és képessé tegyük a piaci szereplőket a mobilhálózatokban rejlő lehetőségek kiaknázására - legyen szó az üzleti ügyfelekről vagy az oktatást támogató fejlesztésekről" - mondta el Koller György, a Telenor műszaki vezérigazgató-helyettese.A Telenor továbbra is a mobil hálózatára épít, a vállalat szakemberei szerint a mobil hálózatok fejlődésével adatátvitelben is átveheti a vezető pozíciót a mobil a vezetékessel szemben. A mobil technológia fejlődésével a mobil hálózat teljes mértékben helyettesítőképes lesz a vezetékessel szemben, ráadásul járulékos előnyökkel is járhat. A Telenor szakemberei azt gondolják, hogy a világ nem csak az integrált szolgáltatókról szól, és nem gondolják azt, hogy rövid távon nem járhat előnyökkel, és hogy a Telenor ne érdeklődne akár vezetékes szolgáltatók iránt, de a mobil életképes önmagában is.- hangzott el a háttérbeszélgetésen.Az Opensignal mérései alapján a világ legjobb mobilhálózatai között van a magyarországi, ennek a pozíciónak a fenntartásához további beruházásokra van szükség, ennek két iránya van:Az 5G velejárójának kellene lennie a hálózatok megosztásának (network sharing), ez biztosítaná a beruházásokban az egyes szolgáltatókra eső költségek csökkentését, és csak azt a részét osztják meg a hálózatnak, amely a szolgáltatók közötti versenyt nem érinti. A hálózatok megosztásánál a fő driverAz esetleges névváltoztatásról a Telenor szakemberei elmondták, hogy publikus információ, hogy az új tulajdonos, a PPF az irányítás-átvételt követő 33 hónapig használhatja a Telenor nevet, de konkrét döntés még nincs arról, hogy mikor és mire változtatják meg a távközlési szolgáltató nevét.