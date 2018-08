40 milliós bírságot kapott a Vodafone - Reagált a cég

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio "GDPR 2.0 - Hogyan csináljunk pénzt az adatokból?" c. konferenciánkon, szeptember 19-én. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

A hírközlési hatóság megvizsgálta, hogy a szolgáltatók hogyan teljesítették 2017-ben a kártyás előfizetőkre vonatkozó, törvényben előírt adategyeztetési feladataikat. Az átfogó vizsgálat megállapította, hogy a Vodafone nem a törvényi előírásoknak megfelelően végezte el az adategyeztetést az érintett előfizetői kör mintegy egyharmadánál, és a nem egyeztetett SIM-kártyákat is csak egy héttel a határidő után kapcsolta le. Az NMHH emiatt 40 millió forintra bírságolta a szolgáltatót, és kötelezte, hogy a jogszabálynak megfelelő módon pótolja az elmaradt adategyeztetéseket. A Vodafone fellebbezett a hatóság júniusi döntése ellen, amelyet azonban a másodfokú hatóság - néhány, az ügy érdemét nem érintő módosítással - augusztus 24-én helybenhagyott.A Vodafone jogsértése abban áll, hogy az első adategyeztetés során több százezer előfizető esetében a már korábban, csupán a szerződéskötéskor megadott adatokat egyeztette újra a központi nyilvántartás adataival, így minden harmadik előfizetője ügyében jogsértő módon járt el. A szolgáltató eljárása ugyanis nem biztosította azt a törvényben előírt célt, hogy egyértelműen azonosítani lehessen az adott SIM-kártyához tartozó előfizetőt. A szolgáltató eltérő jogértelmezésre hivatkozott, de erről az álláspontról a hatóság - most már jogerőre is emelkedett - határozatában megállapította, hogy nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Emellett a nem egyeztetett kártyák lekapcsolását a törvényi határidőhöz és a versenytársakhoz képest is jelentős, többnapos késéssel fejezte be - áll az NMHH közleményében.A hatóság összes szolgáltatóra vonatkozó vizsgálatából kiderült emellett, hogy a Telenor Zrt.-nél eljárás indítása nem volt indokolt, a Magyar Telekom Nyrt. pedig eleget tett a hatósági felhívásban foglaltaknak, így bírság kiszabása nélkül zárult az ügye.A Vodafone szerint nem helytálló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogértelmezése, ezért bírósági felülvizsgálatot kér a cég. Azt is hangsúlyozták, hogy a normál adategyeztetésen túl továbbiakra nincs szükség.A Vodafone sajtóosztálya az MTI érdeklődésére közölte: a hivatkozott bírságot 2018. május 15-én szabták ki a 2017. július 1-jei feltöltő kártyás adategyeztetési eljárás kapcsán.A szolgáltató álláspontja értelmében az NMHH jogértelmezése nem helytálló, ezért bírósági felülvizsgálatot kér. Az érintett ügyfeleknek a normál, folyamatban lévő feltöltő kártyás egyeztetésen kívül nem szükséges jelenleg további adategyeztetés - hangsúlyozták."A Vodafone az adategyeztetés során olyan, jogértelmezése szerint helyes eljárást alkalmazott, mely a hatályos jogszabályok betartása mellett az ügyfelek kényelmét és érdekeit tartotta maximálisan szem előtt azzal a céllal, hogy elkerülje a fölösleges sorban állásokat és enyhítse az ügyfelek adminisztrációs terheit" - közölték.