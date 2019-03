A Huawei beperelte az USA-t

Az amerikai kongresszus sorozatosan képtelen bármilyen bizonyítékkal alátámasztani, hogy miért korlátozza a Huawei termékeit. Utolsó eszközként kénytelenek vagyunk jogi eszközökhöz folyamodni

A kínai távközlési cég azt kifogásolja, hogy az amerikai kormányzat törvényes eszközzel tiltotta meg a kormányzati szerveknek és ügynökségeknek, hogy olyan cégekkel szerződjenek, melyek a Huawei által gyártott berendezéseket használnak.- idézi a vállalat közleménye Kuo Pinget, a Huawei soros elnökét. Kuo úgy véli, hogy a Huaweijel szembeni diszkrimináció nem csak törvényellenes, de a tisztességes versenynek és így végső soron az amerikai fogyasztóknak is árt.Sencseni sajtótájékoztatóján Kuo Ping azzal is megvádolta az Egyesült Államokat, hogy feltörte a vállalat szervereit, és jogellenesen hozzáfért a cég elektronikus levelezéséhez.Donald Trump amerikai elnök tavaly augusztusban iktatta törvénybe (National Defense Authorization Act, 889. szakasz) a megtámadott rendelkezést. A kínai vállalat egy texasi szövetségi bíróságon adta be keresetét. Bár a cég piaci részesedése elenyésző az Egyesült Államokban, a Huawei úgy véli, hogy a törvényi tiltás ellehetetleníti a párbeszédet Washingtonnal a nézeteltérések tisztázása érdekében.A magánkézben lévő távközlési óriásvállalat kommunikációs és jogi kampányt is indított az elmúlt hónapokban, mert Washington szövetségeseit is igyekszik rávenni, hogy mellőzzék a Huaweit az ötödik generációs mobilhálózatok kiépítésénél. Washington egy 2017-ben elfogadott kínai törvényre hivatkozik, amely arra kötelezi a kínai vállalatokat, hogy működjenek együtt a kínai hírszerzéssel.Zsen Cseng-fej, a Huawei alapítója és elnök-vezérigazgatója korábban leszögezte, hogy a cég eddig sem osztott meg, és a jövőben sem fog semmilyen adatot megosztani a kínai hatóságokkal.A Huawei jelenleg a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója és a vezető a távközlési berendezések piacán. Ugyanakkor folyamatosan érik olyan vádak, mely szerint az eszközök "a szokásosnál is sokkal intenzívebben kémkednek" a felhasználók után.A Huawei közleményében azt is kiemeli, hogy a 2019-es NDAA 889-es szakasza nemcsak azt tiltja meg az Egyesült Államok kormányzati szerveinek, hogy a Huawei készülékeit és szolgáltatásait használják, hanem attól is eltiltja őket, hogy pénzbeli támogatást vagy hitelt adjanak olyan harmadik félnek, aki Huawei termékeket vagy szolgáltatásokat használ. A vállalat szerint ez sérti a személyre szabott jogi intézkedések tilalmáról szóló Bill of Attainder Clause-t és a méltányos jogi eljárásról szóló Due Process Clause-t, valamint a hatalmi ágak szétválasztásáról szóló alkotmányos alapelvet, hiszen az amerikai kongresszus nemcsak a törvényt alkotta meg, hanem megpróbálja azt érvényesíteni és végrehajtani is.John Suffolk, a vállalat globális kiberbiztonsági és adatvédelmi igazgatója még nagyobb szavakat használt: "A Huawei-nél büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk a legnyitottabb, legátláthatóbb és legtöbbet vizsgált vállalat a világon. A Huawei biztonsághoz való hozzáállása olyan magas mércét állít, amit kevesen képesek megugrani".