A Magyar Telekom elindította Magyarország első szabványos 5G tesztállomását

2017. októberben az Ericssonnal - akkor még laboratóriumi körülmények között - létrehozta az első magyarországi 5G kapcsolatot, amely 22 Gbps letöltési sebességet ért el. A bemutató a 15 GHz-es frekvenciasávban zajlott és 800 MHz-es sávszélességet használt.

2018. júliusban a Telekom Magyarországon elsőként mutatott be valós körülmények között működő 5G hálózatot előző budapesti székházában, a Krisztina körúton. Az ottani teszthálózat szabványosítás előtti, kereskedelmi bevezetés előtt álló 5G berendezések segítségével valósult meg, és a 3,7 GHz-es frekvenciasávban működött. A tavalyi bemutatón a Telekom a valós életből vett látványos példákon keresztül demonstrálta, mire lesz képes a jövőben az 5G technológia.

Az 5G állomás elindítása kapcsán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta: "A városban épülő, részben már el is készült járműipari tesztpálya Zalaegerszeget és Magyarországot is felhelyezi Európa innovációs térképére. Ezért is jelzésértékű, hogy éppen ebben a városban indult el hazánk első szabványos 5G állomása. Hamarosan a tesztpálya környezetében is megvalósul a kísérleti 5G hálózat, amely így - Európában is egyedülállóan - a hagyományos mellett az önvezető autók fejlesztésére, tesztelésére is alkalmassá teszi a tesztpályát."A Magyar Telekom és leányvállalata, a T-Systems Magyarország 2017. június elején írt alá együttműködési megállapodást a kormányzattal, Zalaegerszeg városával és az Autóipari Próbapálya Zala Kft.-vel, ennek keretében kezdte meg a Magyar Telekom 5G mobilkommunikációs teszthálózat kiépítését a városban létesülő járműipari tesztpályán. Az épülő zalaegerszegi tesztpályához kapcsolódóan a T-Systems tevékeny részt vett az informatikai, elektronikai és járműipari cégeket összefogó Zalai Önvezető Jármű Klaszter megalakításában is. A zalaegerszegi fejlesztések következő lépéseként a belvárosi 5G állomáson most indított tesztüzem célja, hogy a Telekom mielőbb megtapasztalja az új technológia meglevő mobilhálózattal való együttműködésének kihívásait, ezzel elősegítve a jövőbeni 5G hálózatépítést, amely ügyfelei számára gigabites sebességélményt, rendkívül alacsony látenciát (azaz késleltetési időt), illetve számos új felhasználási lehetőséget tesz majd elérhetővé.Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója elmondta: "Küldetésünknek tekintjük, hogy korszerű hálózati infrastruktúrával segítsük az emberek, települések és az ország egészének fejlődését, előrejutását, és ezáltal hozzájáruljunk a gigabit társadalom felépítéséhez. Partnereinkkel folyamatosan vizsgáljuk az új, ötödik generációs mobiltechnológia alkalmazásának lehetőségeit. A első, zalaegerszegi 5G állomás egy újabb mérföldkő azon az úton, hogy a Telekom mielőbb elindíthassa 5G szolgáltatását."A következő generációs 5G mobiltechnológia az eddigieknél kb. tízszer nagyobb adatátviteli sebességet és jelentősen rövidülő válaszidőt, egyben a mostaninál lényegesen jobb ügyfélélményt biztosít majd. A jelenlegit lényegesen meghaladó kapacitásnak köszönhetően több tízmillió eszköz hálózatra való kapcsolódása válik lehetővé egyidőben. A merőben új hálózati koncepció a vezetékes és a mobil kommunikáció előnyeit egyesíti. Lehetőségei nemcsak a sebességben rejlenek, hanem a beépített hálózati intelligenciában és a más technológiákkal történő együttműködésre való képességben is. Mindennek köszönhetően az 5G számos új megoldást hoz majd az ipar, az energetika, a mezőgazdaság, a közlekedés, az egészségügy, az oktatás, és szinte az élet minden területén. Az új technológia várhatóan néhány éven belül válik általánosan elérhetővé Európában.A Telekom több sikeres tesztet bonyolított már le az 5G technológiával:A Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország az 5G Koalíció alapító tagjaiként azon dolgoznak, hogy a Koalíció céljaival összhangban Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon, és akár régiós szintű vezető szerepet játsszon az új hálózati technológia és a ráépülő okos megoldások tesztelésében.