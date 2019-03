A magyar Telenor tulajdonosát is érzékenyen érintheti a Huawei-botrány

Komoly vállalatcsoportot épített az elmúlt években Petr Kellner, a PPF nevű cég a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektető csoportja, banki és pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, a biotechnológia, a biztosítás, az ingatlan és a mezőgazdaság területén végez befektetői tevékenységet. A PPF több országban is jelen van Európától Oroszországig, valamint az Egyesült Államokban és Ázsiában is vannak érdekeltségei. Magyarországon akkor került a PPF és Petr Kellner neve a köztudatba, amikor tavaly márciusban bejelentették, hogy a Telenor a PPF-nek adja el kelet-közép-európai érdekeltségeit, 2,8 milliárd euróért a cseh cég szerezte meg a Telenor bolgár, szerb, montenegrói és magyar operációját is, így a magyar Telenor cseh kézbe került.A PPF részben a Telenor-érdekeltségek megvásárlásával komoly távközlési portfóliót alakított ki, övék a legnagyobb cseh távközlési hálózatot üzemeltető cég, a CETIN, és a vezető cseh távközlési cég, az O2 Czech Republic is, emellett rendelkezik érdekeltségekkel a régióban a Telenor-eszközök megvásárlásával.Amiért most újra a hírekbe került a PPF, az részben egy másik tevékenységével, a lakossági hitelezéssel kapcsolatos, a PPF egyik vállalata, a Home Credit ugyanis több európai (Cseh Köztársaság, Oroszország, Szlovákia) és ázsiai ország (Vietnam, India, Fülöp-szigetek stb.) mellett Kínában is jelen van, az ottani operációjának jövőjét pedig alaposan meghatározhatja a Huaweivel kapcsolatos botrány kimenetele. A sztori az, hogy a PPF Csehországban 5G-hálózat fejlesztését tervezi, ebben pedig partnere a Huawei lenne, cseh politikai nyomásra azonban a csehországi távközlési cégek egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, hogy ne a kínai céggel működjenek együtt.Bár a PPF-nek van megállapodása a Huaweivel, az azonban nem kötelező érvényű, elvileg kitáncolhatna belőle a cseh cég, az viszont negatív következményekkel járhatna a kínai lakossági finanszírozási operációra. A Home Credit Kínában nagy mértékben az állami szabályozás kénye-kedvének van kitéve, kérdés, hogy ha a csehországi hálózatépítésben nem működnek együtt a kínaiakkal, akkor milyen retorziókra számíthatnak Kínában a lakossági hitelezésben. Ez az üzletág egyébként hatalmasra hízott az elmúlt években, 2013 ás 2017 között 15-szörösére, 9,7 milliárd euróra nőtt a hitelezés, a cég mérlegfőösszege 13 milliárd dollárra nőtt, szóval a tét nagy, ami miatt nem biztos, hogy a PPF megkockáztatja a Huawei kizárását a hálózatfejlesztéséből.Más országokhoz hasonlóan Csehországban is idén tartanak 5G-frekvenciaaukciókat, de már az előkészítő fázisban is arra figyelmeztettek az ország hatóságai, hogy a távközlési cégek ne használják a Huawei eszközeit. Milos Zeman cseh elnök korábban azt mondta, hogy a Huaweivel szembeni esetleges lépések veszélyeztethetik a PPF befektetéseit Kínában.