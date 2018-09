A Vodafone 5G tesztkapcsolaton keresztül közvetített online élő videós tartalmat

A Vodafone Magyarország az országban elsőként közvetített 5G teszthálózaton keresztül élő online videós tartalmat. Ezzel a vállalat egy lépéssel közelebb vitte az országot afelé a jövő felé, amelyben az egymással is kommunikáló önvezető autóknak köszönhetően jelentősen javul a közlekedésbiztonság, az orvosok akár távolról is képesek műteni, egy művészeti vagy sportesemény több kameraállásból és nézetből megtekinthető ultra alacsony késleltetéssel, a tanulás pedig a virtuális és kiterjesztett valóságnak köszönhetően interaktívabb és hatékonyabb lesz, mint valaha. Az 5G az IoT kommunikáció területén jelenti majd a legjelentősebb változást, hiszen a mostaninál jelentősen több eszköz összeköttetését teszi majd lehetővé, rendkívül gyorsan és ultra-alacsony késleltetéssel.A Vodafone Csoport vezető szerepet vállalt az 5G-hez kapcsolódó nemzetközi fejlesztésekben és tesztekben: februárban a Vodafone Spanyolország a világon elsőként létesített sikeres 5G hívást, azóta pedig a Vodafone számos további tesztet indított el többek között Olaszországban, az Egyesült Királyságban, valamint Németországban.A Vodafone Magyarország 2018. szeptember 25-én, az Internet Hungary konferencián mutatta be, mire lesz képes a mobilhálózatok következő generációja. Az Esport Universum szervezésében a Vodafone budapesti székházában zajló HearthStone Magyar Kupa tartalmát a siófoki kihelyezett stúdióban valós időben vágták és kommentálták, az adás pedig ezt követően 5G tesztkapcsolaton keresztül került fel a világhálóra, ahol az érdeklődők a Twitch felületén, a Fusion TV csatornáján követhették az élő, HD minőségű videó streamet. A technológiai mérföldkő bemutatóján jelen volt Dr. Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója, Dr Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Infokommunikációért felelős helyettes államtitkára, valamint Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese.A Vodafone az első publikus, nagyközönségnek bemutatott 5G demóján egy standalone, tehát a meglévő 4G hálózattól független teszt core hálózatot és 5G-s modemet, valamint egy aktív antennával felszerelt bázisállomást használt. Az aktív antenna (más néven 'massive MIMO') lényege, hogy a jelet pontosabban körülhatárolt rétegekbe tudja rendezni, ezzel növelve az átvitel hatékonyságát. Ezek a rétegek nagyobb kapacitást tudnak biztosítani, mint a jelenlegi 4G rendszerek, azonos sávszélesség használata mellett. Ez az aktív antennával felszerelt rádiós berendezés a 3.5GHz-es frekvencián biztosította az 5G kapcsolatot a hálózat modemjének, amire a videós szerver rácsatlakozott. A jövőben az 5G bevezetésével ugyanez a megoldás, a HD minőségű videók élőben történő közvetítése sportmérkőzéseken túl akár mentőautókban is használható lesz majd, hogy a kórházi diagnosztika már a betegszállítás közben megtörténhessen. Mindehhez szükségesek lesznek az 5G hálózatok legfontosabb megkülönböztető tényezői: az ultra-alacsony késleltetés, a nagyon magas megbízhatóság, valamint a jelentősen megnövekedett kapacitás és átviteli sebesség.A keskenysávú IoT hálózatot (NB-IoT) használó okos parkoló megoldás nemrég történt bemutatásával és most az élő 5G hálózat létrehozásával a Vodafone rövid időn belül két nagyon fontos lépést tett meg annak érdekében, hogy hozzájáruljon Magyarország digitális fejlődéséhez."Ma közelebb hoztuk a jövőt. Azt a jövőt, melyet mi Gigabit Magyarországnak hívunk. A Vodafone ezt követően is egyre nagyobb részt fog vállalni abban, hogy az ország az Európai Unió 5 legversenyképesebb gazdaságának egyike legyen és ennek érdekében nagy lendülettel folytatja magyarországi hálózatfejlesztéseit." - mondta el az élő 5G hálózat bemutatója kapcsán Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.