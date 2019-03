Ausztriában már elindult az 5G

Idén márciusban tartottak Ausztriában frekvenciaaukciót, amelyen a mobilszolgáltatók olyan frekvenciablokkokat szerezhettek meg, amelyekkel 5G-s hálózatok kiépítése válik lehetővé. Az osztrák spektrumaukció különlegessége az volt, hogy az országot 12 zónára osztották, és minden zónában licenszet szerezhettek a szolgáltatók. Mind a 12 zónában spektrumot szerzett a Deutsche Telekom osztrák leányvállalata, a T-Mobile, az A1 Telekom és a Hutchison (Drei), de négy kisebb szolgáltató (Mass Response, Liwest, Salzburg AG, Holding Graz) is frekvenciákhoz jutott. A szolgáltatók összesen 188 millió eurót fizettek a frekvenciahasználatért, ebből az A1 64, a T-Mobile 57, a Hutchison pedig 52 millió euróért szerzett blokkokat.A szolgáltatók már akkor jelezték, hogy a használatba vételi engedélyek kiadását követően bekapcsolják 5G bázisállomásaikat és elindul az 5G kereskedelmi szolgáltatás, mégpedig elsősorban olyan vidéki településeken, ahol nincs jó minőségű vezetékes szélessávú internet szolgáltatás. Most a Telekom Csoporthoz tartozó osztrák T-Mobile jelentette be, hogy 25 bázisállomással elindult az 5G-szolgáltatása, mégpedig 25 vidéki kistelepülésen.

Fotó: T-Mobile

Ez az első osztrák 5G-hálózat, amelyen keresztül vezetékes optikai hálózaton elérhető adatátviteli sebességet nyújt a T-Mobile. A szolgáltatás azért vidéki településeken indult, mert ott a kábelek fektetése túlságosan komplex, lassú és költséges lenne, gyakorlatilag az 5G-hálózattal helyettesítik a jó minőségű vezetékes hálózatot. A T-Mobile 2018-2021 között közel 1 milliárd eurót költ majd vezetékes és mobil hálózatára.

Fotó: T-Mobile

A következő hetekben vélhetően a többi szolgáltató is elindítja majd 5G-hálózatát Ausztriában. 2020-ban a tartományi fővárosok is 5G-lefedettséghez juthatnak, 2023-ra pedig a főbb közlekedési útvonalak mentén is elérhető lesz az 5G-hálózat.