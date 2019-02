Díjmentes hívás és 90 GB internet a Vodafone-tól

Február 14. és 17. között minden aktív lakossági, hang alapú előfizetéssel rendelkező, havi díjas és feltöltőkártyás Vodafone ügyfél díjmentesen telefonálhat a szerelmesek ünnepén és az azt követő hétvégén. A szolgáltató azokra az ügyfeleire is gondolt, akik inkább az online térben ünnepelnének: három napig belföldön és az EU-ban felhasználható 90 GB extra adattal is meglepik az ügyfeleket, mely a My Vodafone appban aktiválható február 1. és 28. között.A Vodafone Magyarország díjmentes hívással kedveskedik ügyfeleinek Valentin-nap alkalmából: a Vodafone lakossági ügyfelei február 14. és 17. között korlátlanul hívhatják szeretteiket. A kedvezmény bármely lakossági hangalapú előfizetéssel, belföldön magyar és az EU-ból magyar és EU-s, normál díjas magyar számokra érvényes. A díjmentes hívás automatikusan aktiválódik, amiről a szolgáltató a napokban SMS-ben értesítette ügyfeleit.A február ezen felül további előnyöket is tartogat még a Vodafone ügyfelek számára. Február 1. és 28. között minden hang alapú előfizetéssel rendelkező lakossági ügyfél 90 gigabájt szabadon felhasználható adatot talál a My Vodafone applikációban, melyet az aktiválást követő három napig használhat fel. Ha tehát valaki például csütörtöki napon aktiválja a 90 GB-ot, akkor vasárnap éjfélig áll rendelkezésére az aktivált adatmennyiség.És hogy a korlátlan beszélgetést és adatforgalmat tartalmazó RED Infinity és Infinity+ ügyfeleknek is kedveskedjen, a szolgáltató Vodafone Red Infinity vagy Vodafone Red Infinity+ 2 éves tarifával történő készülékvásárlás esetén egy bruttó 10.500 forintos készülékkedvezményt kínál, amely automatikusan aktiválódik számukra, ha február 1-28. között telefont vásárolnak online vagy a márkaüzletekben. A kedvezmény egyösszegű és részletfizetéses vásárlás esetén is felhasználható."A Vodafone minden évben törekszik arra, hogy valamilyen módon kedveskedjen ügyfeleinek a szerelmesek napján. Telekommunikációs vállalatként elsősorban saját szolgáltatásainkkal, a hívás és az adatforgalom korlátlanná tételével kívánjuk szebbé tenni ügyfeleinknek a Valentin-napot." - mondta el Carra Anita, a Vodafone Magyarország Lakossági Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettese.