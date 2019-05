Egy vagyont fizetnek a német mobilcégek az 5G-frekvenciákért

Idén március 19. óta licitálhatnak az 5G-hálózat kiépítéséhez szükséges frekvenciablokkokra a németországi mobilcégek. Összesen 41 frekvenciacsomagot értékesítenek az érdeklődő távközlési vállalatoknak 2 és 3,4 és 3,7 GHz-en. A frekvenciaaukció addig tart, amíg a mobilcégek újabb ajánlatot nyújtanak be.A négy résztvevő vállalat, a Deutsche Telekom, a Vodafone, a Telefonica Deutschland és a Drillisch. A legtöbb blokkot, eddig összesen 13-at a Telekom szerezte meg, a Vodafone a második 12 blokkal, a Telefonica Deutschland 8-at szerzett meg.Szakértők előzetesen azzal számoltak, hogy a frekvenciaaukció összesen 3-5 milliárd eurónyi bevételt hozhat a német államnak. Április közepén már úgy tűnt, hogy az aukció véget ér, és a szolgáltatók összesen 5 milliárd eurót fizetnek a blokkokért, azonban a licit még jelenleg is tart, és most már 6 milliárd euró felett áll a 4 szolgáltató által megtett licit. Jelenleg már 405 licitkörön vagyunk túl.Még idén Magyarországon is értékesítenek 5G-hálózat kiépítéséhez szükséges frekvenciablokkokat, ezért is érdemes követni más országok frekvenciaaukcióit, az ottani tapasztalatok a magyarországi szolgáltatók szempontjából is érdekesek.