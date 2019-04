Egyre közelebb az 5G bevezetése Magyarországon

Több mint 600 MHz-nyi frekvenciával bővülhet idén a magyar digitális piac

A földfelszíni digitális televíziós műsorszóró pályázatra április 30-án érkeznek az ajánlatok

Hét vizsgált sávból a piaci érdeklődés és szakmai egyeztetések eredményeképpen négy frekvenciasávban - a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2600 MHz-es és a 3600 MHz-es frekvenciasávokban - indít értékesítési eljárást idén a hírközlési hatóság, míg az 1500 MHz-es, a 2300-2400 MHz és 26 GHz-es frekvenciasávokban egyelőre nem, jelentette be Karas Monika, az NMHH elnöke szerdán egy sajtóbeszélgetésen. A 700 MHz-es frekvenciasáv a földfelszíni digitális televíziós műsorszórásból kerül át a széles sávú mobilfelhasználás céljaira, különösen az 5G bevezetése érdekében - tette hozzá. Az elnök hangsúlyozta, a széles sávú mobilcélú frekvenciaértékesítési csomag és a műsorszóró pályázat a hatóság két legjelentősebb idei hírközlési feladatai közé tartozik, amelyet az NMHH 2017-ben készült Nemzeti Ütemterve, Rádióspektrum-stratégiája, nemzetközi koordinációs megállapodások, illetve nemzetközi és hazai előírások alapoztak meg.Az elnök kitért arra, hogy idén ötven éves a magyar önálló frekvenciagazdálkodás, 1969-ben jött létre ugyanis a Frekvenciagazdálkodási Osztály a Magyar Postán belül, harminc éve önálló szervvé alakult Frekvenciagazdálkodási Intézetként, és 25 éve adta használatba az első mobil-frekvenciasávokat szolgáltatási koncessziós jog részeként Magyarország. Az elmúlt negyedszázad alatt eddig öt alkalommal került sor sikeres mobilcélú frekvenciaértékesítésre, több mint 600 MHz-nyi mennyiségben, idén pedig összesen több mint 400 MHz-et kínál fel a hatóság a szolgáltatóknak annak érdekében, hogy a széles sávú adatátviteli piaci igényeknek, az 5G-s fejlesztéseknek eleget tehessenek a mobilpiaci szereplők. Az elnök közölte: a hatóság a Zalaegerszegen a 3600 MHz-es frekvenciasávban működő 5G-s tesztállomáson sávtisztasági és sávhasználati ellenőrzéseket végzett idén tavasszal, amelynek eredménye szerint az állomás szabályosan és az egészségügyi határértéken belül működik.Karas Monika elmondta, a hírközlési hatóság a szakmai konzultációkon az uniós célok között szereplő, 5G-re úttörő sávként azonosított 26 GHz-es frekvenciasávról is egyeztetett, de arra egyelőre nem mutatkozott még piaci érdeklődés, különös tekintettel a meglevő intenzív felhasználásra, és szabályozási harmonizációs hiányosságok is nehezítik az azonnali 5G-felhasználást. A 6 GHz alatti harmonizált 5G úttörő sávnak a 700 MHz-es és a 3600-as sáv minősül, de ezeken túl is rendelkezésre állnak olyan nem úttörő sávok, amelyek a közeljövőben használhatóak az 5G-re, ugyanakkor ezekhez még nem kapcsolódik frekvenciahasználati jogosultság: ilyenek a 2100 MHz-es és a 2600 MHz-es frekvenciasávok, melyeket a jelenlegi tervek szerint idén fog értékesíteni a hatóság. Az NMHH dolgozik a következő években esedékes 900 MHz-es, illetve 1800 MHz-es frekvenciasávokban levő felhasználás megújításán is, különös tekintettel a lejáró frekvenciahasználati jogosultságokra.A négy, idén értékesíteni tervezett frekvenciasáv értékesítésére indítandó eljárás dokumentációjának tervezetét a hírközlési hatóság előreláthatólag nyár elején teszi közzé honlapján véleményezésre. Ezt követően az érdekeltek részére szakmai konzultációt is tart, az eredményhirdetés pedig ősszel várható. Ezzel valamennyi, a hatáskörébe tartozó lépést megtette a hírközlési hatóság, mellyel az 5G bevezetését elősegítheti.Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója tájékoztatást adott a földfelszíni digitális televíziós műsorszóró pályázat aktuális helyzetéről. Az április 10-én közzétett pályázati felhívásra április 30-án várják a jelentkezéseket. Az ajánlatok alaki érvényességét május közepéig állapítják meg. Az esetleges hiánypótlások után a részvételi nyilvántartásba vettek köre várhatóan június elején lesz nyilvános. A tartalmi érvényességi vizsgálattal az értékelési szakaszt az NMHH legkésőbb nyár végére lezárja, de ennél korábbi eredmény is elképzelhető.A pályázat nyertesének a közszolgálati televízió- és rádiócsatornákat változatlan minőségben és vevőberendezéssel, minimum 98 százalékos lakossági lefedettséggel 2020 után is folyamatosan, előfizetés nélkül kell biztosítani. A jogosultnak öt hálózatot (két a jelenlegivel megegyező technológiájú DVB-T MPEG4 AVC-hálózatot és három új technológiájú DVB-T2 HEVC-hálózatot) kell kiépítenie és üzemeltetnie 2020. szeptember 6-ától tizenkét éven át.