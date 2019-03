Egyre nagyobbra dagad a Huawei-botrány - Hogy érinti a hazai mobilcégeket?

Magyar Telekom

2018 júliusában Magyarországon elsőként mutatott be valós körülmények között működő 5G hálózatot.

Idén januárban elindította Magyarország első szabványos 5G-tesztállomását Zalaegerszeg belvárosában.

Emellett 5G teszthálózat kiépítését kezdte meg a T-Systems-szel Zalaegerszegen, az ott létesülő járműipari tesztpályán.

Telenor

Vodafone

A szövegben normál betűtípussal a vállalatoktól kapott válaszok,A vállalat a válaszában kiemelte, hogy a kínai cégek technológiai megoldásai világszínvonalúak, emiatt széleskörben elterjedtek szinte minden európai operátor hálózatában. A Magyar Telekom ZTE hálózati komponenseket nem használ saját mobilhálózatában, azonban vezetékes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan használ ZTE gyártmányú ügyféloldali berendezéseket (ún. home gateway-eket), ezek más eszközökkel való helyettesítése folyamatban van (erre a ZTE tavaly májusban bejelentett leállása miatt van szükség). A Huawei eszközei megtalálhatók a vezetékes- és a mobilhálózatban is. Fontos, hogy új technológiák esetén a Magyar Telekom már a kiválasztási folyamat során nagy hangsúlyt fektet a biztonságra, minden egyes eszközt részletes biztonsági tesztelésnek vet alá, és csakis olyan eszközt alkalmaz, amely a nemzetközi és hazai ajánlások, szabályozások betartása mellett megfelel a Magyar Telekom saját, szigorú biztonsági követelményeinek is. Ezek és az eszközök rendszeres ellenőrzése is a hálózat ill. az ügyfelek maximális védelmét szolgálják.A Deutsche Telekommal történt egyeztetést követően helyi szinten történik a döntés az eszközbeszállítóról. A kiválasztás fő szempontjai, hogy milyen mértékben versenyképesek az adott megoldások kereskedelmileg, valamint milyen mértékben teljesítik a Magyar Telekom szigorú technikai követelményeit, beleértve a biztonsági követelményeket is. A Magyar Telekom számára rendkívül fontos a biztonság, ezért természetesen odafigyel a kínai eszközgyártókkal kapcsolatos hírekre, szakértői véleményekre, és maga is folyamatosan vizsgálja biztonsági szempontból beszállítói eszközeit. A hálózati eszközök tekintetében eddig is több lábon állt a vállalat, jelenleg is több beszállító eszközeit használja hálózataiban.Az 5G-hálózat fejlesztésével kapcsolatban feltett kérdéseinkre a Magyar Telekom azt írta, a vállalat megkezdte a felkészülést az 5. generációs mobiltechnológiára:Amennyiben az NMHH hivatalos értékesítési ütemterve szerint az értékesítési eljárás megtörténik, úgy akár már 2019-ben lehetnek 5G-vel foltszerűen lefedett területek Magyarországon. A technológia tömeges elterjedése nagyban függ az 5G-képes készülékek rendelkezésre állásától is.Kérdéseinkre a Telenortól azt a választ kaptuk, hogy a ZTE és a Huawei is a Telenor Magyarország hálózati eszközbeszállítói között van. A rádióhálózatban legnagyobb arányban ZTE eszközök találhatóak, a core hálózatban megtalálhatóak Huawei és ZTE komponensek is. A Telenor Magyarország a rádió és a core hálózatát is folyamatosan fejleszti, így a vállalat jelenlegi beszállítói ebben is szerepet vállalnak. A partnereket a vállalat beszerzési stratégiája szerint választják ki. A Telenor Magyarországnál jelenleg nem látnak olyan okot, amiért bármely beszállítótól el kellene tekinteniük a kiválasztási folyamat során. A kínálat szűkülése nem előnyös. Arra a kérdésünkre, hogy a nagytulajdonos döntése-e, hogy Magyarországon melyik gyártó eszközeit használják a magyarországi hálózatban, a Telenor Magyarországtól azt a választ kaptuk, hogy a vállalat beszerzési stratégiája összhangban van a tulajdonosi csoport beszerzési stratégiájával. A kínai távközlési eszközgyártókat (Huawei, ZTE) ért, kémkedéssel, kiberbiztonsággal kapcsolatos vádakról a vállalat elmondta, hogy a médiában nyilvánvalóan találkoztak az ezzel kapcsolatos hírekkel, és természetesen követjük az eseményeket, kíváncsian várják az Európai Unióban kialakuló közös álláspontot.Az 5G-fejlesztések kapcsán elmondták, hogy a Telenor Magyarország nagy lehetőséget lát az 5G technológiában, ám ennek feltételei az elérhető hálózati berendezések, a nagyszámú felhasználói terminál és a frekvencia rendelkezésre állása. A Telenor Magyarország az 5G hálózat kiépítésével kapcsolatban, így a beszállítóval kapcsolatban sem döntött még.Nick Read, a Vodafone csoport vezérigazgatója idén januárban jelentette be, hogy a fokozott politikai helyzetre való tekintettel, valamint annak érdekében, hogy minden tény a birtokába kerüljön, a Vodafone úgy döntött, hogy átmenetileg felfüggeszti Európában az 5G-s Huawei eszközök újabb telepítését 5G core hálózataiba. A vezérigazgató februárban a tovább gyűrűző helyzetre reagálva úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene osztania az európai hatóságokkal a Huawei elleni vádakat alátámasztó bizonyítékokat annak érdekében, hogy egységes álláspontot lehessen kialakítani az ügyben.A Huawei a svéd Ericsson és a finn Nokia mellett az egyik vezető mobilhálózati berendezés gyártó, Európában a Huawei hozzávetőlegesen 35 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik az iparágban. Nick Read szerint a piac háromról kétszereplőssé redukálása a technológiai fejlődést és gazdasági növekedést is visszavetné, miközben az európai gazdaságok és így Magyarország versenyképességének fejlődése szempontjából is kiemelkedően fontos az ötödik generációs mobiltechnológia elindítása. A Vodafone Magyarország a 2016-os aukción vásárolt sávot a 3.5GHz-es tartományban, ezáltal jelenleg az egyetlen olyan mobilszolgáltató az országban, mely rendelkezik kereskedelmi szolgáltatás nyújtására alkalmas 5G-s frekvenciával.