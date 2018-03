Eladják a mobilcéget - Mi lesz a magyar telenorosokkal?

Ha abból indulunk ki, hogy mi szerepel a Telenor és a PPF közleményeiben, akkor sok változásra egyelőre nem kell készülniük a Telenor magyarországi ügyfeleinek.A Telenor mai közleményében a Telenor Magyarország vezérigazgatója, Alexandra Reich azt hangsúlyozta, hogy a tranzakció semmilyen hatással nem lesz a cég ügyfeleire és helyi partnereikre, és a mobilcég a továbbiakban is a megszokott módon folytatja az üzleti működését.A PPF közleményében pedig azt írja, hogy 2021 első félévéig, vagyis még közel 3 évig használhatja a Telenor márkanevet, vagyis akár még évekig nem kell, hogy átnevezzék a négy operációt a régióban.A cseh befektető arról is ír, hogy már jó ideje célja, hogy a Európa egyik meghatározó, közepes méretű távközlési szolgáltatójává váljon, ez alapján az is elképzelhető, hogy a most megszerzett távközlési cégeket egyben tartaná meg a PPF, vagyis nem darabolnák fel és adnák el befektetőknek.Arról egyelőre nincsenek információk, hogy az új tulajdonossal változnak-e a tarifacsomagok, és azok ára, az ezzel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük az érintett cégeknek, amennyiben választ kapunk, frissítjük cikkünket.