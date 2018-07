Felbolydult a magyar távközlési piac, a változásoknak messze nincs vége

Úgy látom, hogy globális és helyi trendek egyszerre érvényesülnek a magyarországi távközlési piacon. Globális trend például a konvergencia, a vezetékes és a mobilszolgáltatók összeolvadnak, ezt lehet látni Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban vagy az Egyesült Államokban. De globális jelenség az is, hogy egyre koncentráltabb a piac, egyre nagyobbak a szereplők, ami nem véletlen, hiszen fontos szempont lett a méretgazdaságosság. A távközlés egyre nagyobb beruházást igényel, sok forrást emészt fel a hálózatok fejlesztése, működtetése, ezért komoly megtakarítást jelent, ha kevesebb párhuzamos rendszert kell kiépíteni. A hazai tényezők nagyon hasonlók, követjük a globális trendeket, csak idő kérdése volt, hogy a magyar piacon is lássunk olyan kiváltó okot, ami nagyobb mozgást indukál. Ez itt a Digi két lépése volt, vagyis az Invitel lakossági üzletágának megvásárlása és a tervezett mobilpiaci belépés, főleg ezek adtak lökést a hazai távközlési piac átalakulásának.

Olyan lépés eddig még nem történt, ami mögött nem volt üzleti logika, de nem mondom, hogy mindegyik tranzakciót előre láttuk volna. A Vodafone és a UPC összeolvadásáról már régóta lehetett hallani, csak idő kérdése volt, hogy mikor jön létre a tranzakció, és bár a cseh PPF belépése a magyar távközlési piacra nem várt lépés volt, összességében az sem meglepő. Ami sokak számára meglepetés, hogy a Digi országos mobilszolgáltatás indítását tervezi, de véleményem szerint nagy hiba lenne alábecsülni a Digi képességeit, elég megnézni azt, mit értek el a román piacon. Amit nagyon akarnak, azt meg tudják valósítani.Alapvetően igen, számítok rá, például azért, mert még mindig sok kis kábelszolgáltató működik Magyarországon, amelyeknek csak pár ezer vagy tízezer lakossági ügyfelük van egyenként. Az nagyon valószínű, hogy öt év múlva nem lesz ennyi kis szolgáltató a piacon. A globális trendek miatt folytatódik a koncentráció, mert túl nagy a beruházási igény az iparágunkban ahhoz, hogy kicsiként életben lehessen maradni. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy nem csak a hagyományos szolgáltatók száma változik, hanem új szereplők vagy új üzleti modellek is megjelennek például az 5G és az IoT forradalom kapcsán.Ha globális szemszögből nézem, akkor ez nem lenne rendhagyó jelenség, hiszen több országban van állami távközlési szolgáltató, a vezetékes vagy a mobilszegmensben is. Az Egyesült Államokban felmerült az az ötlet, hogy az amerikai állam létrehoz egy 5G-s szolgáltatót, ez azonban gyorsan elhalt. Ha az üzleti logikát nézzük, akkor már nehezebb megmagyarázni egy új szereplő megjelenését, hiszen Magyarország 10 milliós piac, kicsi ahhoz, hogy még egy szolgáltatót eltartson, de ettől még nem ördögtől való gondolat egy állami szereplő megjelenése. Összességében azt gondolom, hogy a telekommunikációs iparágnak stratégiai jelentősége van, a működését azonban nem csak állami tulajdonosi szerepvállalással, hanem piaci szereplőkön keresztül is lehet biztosítani.

Azt gondolom, hogy a China CEE Fundot is meglepte az Invitel eladása, mert nem ez volt az alap forgatókönyv, de a Digi érdeklődésével kialakult egy helyzet, amely kölcsönösen jó üzlet alapját teremtette meg. Nem gondolom, hogy ellentmondás lenne a hosszú távú tervezés és a rövid távú, pénzügyileg megtérülő tranzakciók között.Az Invitech üzleti ICT specialista. Arra fókuszálunk, hogy a közepes és nagyobb vállalatoknak nyújtsunk szolgáltatást. Ezeknek az ügyfeleknek az elvárásai különböznek a lakossági igényektől, hiszen szinte minden megoldás testre szabott, valamilyen szakmai tanácsadást is igényel, sokszor konvergált szolgáltatást igényelnek az ügyfelek az adatátviteltől a felhőszolgáltatásokon keresztül az adatközponti vagy az IT-biztonsági megoldásokig. Az ügyfelek értékelik, hogy az Invitech megérti a komplex üzleti problémát. Azt gondolom, hogy az Invitech önmagában is megállja a helyét, ez látszik a számainkon is, hiszen az Invitech nyereséges. Az Invitech legnagyobb ügyfelei közé tartozik lényegében az összes hazai távközlési piaci szereplő, közvetetten ezeken az ügyfeleinken keresztül vagyunk jelen a lakossági piacon.

Minden üzleti vállalkozásnak tudnia kell, hogy mik a legfontosabb kompetenciái, amikre fókuszálni érdemes. Mi 2015-ben arra jutottunk, hogy a vállalati és a lakossági piac két merőben eltérő szegmens, mert míg a lakossági piac egységes, marketingalapú eladásokra fókuszál, vagyis ugyanazt értékesítik sokszor, addig a vállalati piac testre szabott, minden ügyfélnek kicsit más az igénye. Ezért is választottuk külön házon belül a két operációt. A Digi elsősorban a lakossági piacra fókuszál, ott erősíti a pozícióit, ezért sem érdeklődött egy üzleti szolgáltatásokat nyújtó vállalat iránt.Itt sem lehet pihenni, az ügyfelek elvárásai magasak, és van választék a szolgáltatók között, nem csak hazai, de nemzetközi szereplők is jelen vannak a piacon. Az Invitech előnye az, hogy az egyetlen integrált szolgáltató a piacon, amely csak Magyarországra koncentrál, minden termékünk, megoldásunk, minden fejlesztés a magyar piacra van testre szabva.Kilencedik éve fizetünk szektoradókat, az Invitech-et is sújtják ezek. A hatásuk nagy, mintha az Invitech társaságiadókulcsa nem 9%, hanem 27% lenne. A különadókról azt gondoljuk, hogy a hatásuk nem kedvező, mert forrásokat von el a beruházásoktól, további fejlesztésektől. A közműadóval, és az 5 éves mentességgel kapcsolatban látni kell, hogy a hálózati beruházások megtérülési időszaka általában hosszabb, mint 5 év, jellemzően 5-10 év. Tehát bár segít a kedvezmény, de az adó az olyan beruházásokat fogja vissza, amelyek egyébként profitábilisak lehetnének.A forint árfolyamának mozgása nem tartozik nálunk a top 5 probléma közé, a bevételeink többsége forintban képződik, a költségeink jelentős része is forintban merül fel, ráadásul az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy korábbi devizás hiteleink után jelenleg banki hitelünk nincs, ugyanis az Invitel eladásából befolyt pénzt részben a hiteltörlesztésre fordítottuk, így ezen a csatornán keresztül sem hat ránk a devizák mozgása.Ezzel kapcsolatban az egyik szemem sír, a másik nevet. Egyrészt mi is keresünk kollégákat, és látjuk azt, hogy bizonyos pozíciókba kifejezetten nehéz jó szakembert találni. Másrészt azonban az is igaz, hogy a vállalati ügyfélkörünk a kialakult helyzetben inkább megbíz egy erre szakosodott menedzselt IT-szolgáltatót, aki invesztál az IT-platformokba, vagyis a szakemberhiány azzal is jár, hogy egyre több szolgáltatást szerveznek ki hozzánk a partnereink. Mi egyébként úgy reagálunk a szakemberhiányra, hogy házon belül sokkal több erőforrást fordítunk az alkalmazottak képzésére, igyekszünk jó karrierutat biztosítani a mérnököknek, IT-szakembereknek.

Mindkettő napirenden van. Organikus bővülésben, hálózatépítésben gondolkodunk, de vannak felvásárlási terveink is. Tavaly az alkalmazotti létszámunk 10 százalékkal bővült, ezzel is igyekeztünk felkészülni a várható fejlesztésekre. Ezek közül kiemelten kezeljük az optikai hálózat fejlesztését, a felvásárlási területen is inkább infrastruktúra-alapú cégek vannak a célkeresztben.Az infrastruktúra-alapú verseny nagyon fontos nemzetgazdasági szempontból, mert az olyan piacokon, ahol kisebb az ilyen jellegű verseny, például az Egyesült Államokban vagy Angliában, ott sokkal magasabb piaci árak jellemzőek. De azért arra nálunk is sokszor van példa, hogy a háttérben egy közös szolgáltató van, mint például az Invitech, Magyarországon a piaci szereplők sokszor az Invitech hálózatát bérlik. Azt gondolom, hogy az 5G-s mobilhálózati beruházásoknál a közös infrastruktúra-modell egyre gyakoribb lesz.Valóban nagy az 5G körül a felhajtás. Abban mindenki egyetért, hogy fontos lesz, jobb lesz, gyorsabb lesz, forradalmi lesz, csak ténylegesen az a kérdés, hogy hogyan lehet ebből pénzt csinálni. Azt látjuk, hogy az eszközgyártók között jelentős véleménykülönbség alakult ki a kérdésben, az Ericsson még mindig nagyon hisz az 5G-ben, a Huawei azonban inkább visszafogott, és arra figyelmezteti az iparágat, hogy az 5G valóban nagy változásokat hozhat, de üzletileg nincs még alátámasztva. Mi sem találtuk még meg a Szent Grált, de azt látjuk, hogy fejlesztésekre szükség van, mivel az olyan infrastruktúrafejlesztő cégek nélkül, mint az Invitech, aki a háttérben semleges infrastruktúrát biztosít több szolgáltatónak, elképzelhetetlen az 5G.Mi abban vagyunk jók, hogy már ma is monitorozunk egy országos hálózatot, berendezések százezreit, naponta jelek millióit figyeljük, megkülönböztetjük a fontos és nem fontos jeleket, nagyon gyorsan reagálunk, amikor például valamilyen hibát jelez a hálózat. A jövőben pedig nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű jelet kell majd kezelnünk, nem szenzorok, végpontok százezreiről, hanem tízmillióiról fogunk beszélni.Vannak már olyan kísérleti projektjeink, ahol alkalmazzuk a technológiát, többek között a tejiparban. A tejtermelés naponta akár jelentősen ingadozhat, függ például az istálló hőmérsékletétől, a takarmány páratartalmától vagy akár a szélsebességtől is, telepített szenzorokkal ezt mind tudjuk mérni, a visszacsatolás révén pedig a gazdák tudnak változtatni a körülményeken, hogy a termelést optimalizálják.

Vállalatvezetőként ennek a helyzetnek nem örülök, nem tartom fairnek, de nem tudok tenni ellene. Amikor az említett külföldi vállalatokra gondolok, inkább nem arra fókuszálok, hogy az élet igazságos vagy igazságtalan, hanem arra, hogy tudok-e olyan üzleti modellt felépíteni, amelyet a nagy internetóriások nem veszélyeztetnek. Az Invitech egy infrastruktúra-alapú szolgáltató, amelynek Magyarországon van a teljes 650 fős szakmai gárdája, ennek megfelelően ott van a szerepünk, ahol a helyi jelenlét nélkülözhetetlen. Az Amazon nem fogja kiküldeni egy emberét egy szenzort üzemeltetni, a Google sem fog saját gárdát kiküldeni ide, mi viszont helyben vagyunk. Önmagában ezeknek a cégeknek a megadóztatását sem tartom kívánatosnak, hiszen amit megadóztatnak, az lassabban fejlődik, miközben amit támogatnak, az gyorsabb fejlődésnek indul. Ha fontos a digitalizáció, a kommunikáció és az informatika, akkor azt inkább segíteni kell, mint megadóztatni.