Gigabejelentés: megveszi a Vodafone a magyar UPC-t is (2.)

Hatalmas felvásárlás lesz

Nem most ült először tárgyalóasztalhoz a Vodafone és a Liberty

A Liberty Global A Liberty Global egy amerikai távközlési és televíziós cég, az egyik legnagyobb kábeltelevíziós szolgáltató Európában. 11 európai országban van jelen leányvállalatain keresztül.



A Liberty Global leányvállalatai:

-All3Media

-ITV plc

-Lionsgate

-Telenet

-UPC (Ausztria, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Svájc)

-UPC DTH

-Unitymedia

-Virgin media

-VodafoneZiggo



A UPC Hungary Magyarország vezető internetszolgáltatója, összesen 2,3 millió előfizetője van a szolgáltatásaira. Tavaly 308 millió dolláros bevétele volt.

54 millió otthon

A Vodafone lesz a vezető következő generációs hálózatüzemeltető, a legtöbb mobil ügyfélt és háztartást fogja kiszolgálni Európában

Eladja a németországi, magyar, román és cseh tevékenységeit a Liberty Global a Vodafone-nak - közölte ma reggel a vállalat. A megállapodás feltételei véglegesek, a tranzakció értéke eléri a 18,4 milliárd eurót (IFRS szerint).A vételi árból 10,6 milliárd eurót készpénzben teljesít a Vodafone és a négy üzletágban termelődő készpénzt sem veszi ki a Liberty, ami az ügylet lezárásáig keletkezik.A felvásárlás még az Európai Bizottság jóváhagyására vár, ami a cég várakozásai szerint 2019 közepén zárulhat le.A várakozások szerint az egyesülésből eredő szinergiahatások éves szinten 535 millió eurós költségmegtakarítást eredményezhetnek a tranzakció lezárását követő ötödik évtől (ha az integrációs költségektől tisztítjuk a számokat). A Vodafone-nak keresztértékesítési lehetőségeket is jelent a felvásárlás a költségcsökkentések mellett.A Vodafone és a Liberty Global közötti együttműködés nem újkeletű, már 2015 júniusában tárgyalásokat kezdtek esetleges partneri megállapodásokról. 2016 elején bejelentették, hogy holland tevékenységeiket egyesítik. A közép-európai érdekeltségeket illetően februárban ültek ismét tárgyalóasztalhoz. Ha a felvásárlás kútba esik, a Liberty 250 millió eurós "fájdalomdíjat" fizet Vodafone-nak.A Vodafone a tranzakcióval 54 millió otthon kábelszolgáltatásához kap hozzáférést. Ez az egyik legnagyobb tranzakció a Vodafone történetében, ennél nagyobb a spanyol kábelszolgáltató, az Ono felvásárlása volt.- mondta el Vittorio Colao, a Vodafone vezérigazgatója.A felvásárlással legalább olyan profitabilitású üzletágak kerülnek a Vodafone-hoz mint a cégcsoport maga. A 2017-es adatok alapján a Vodafone EBITDA-szintje közel 30 százalék volt, a Liberty Global német és cseh tevékenysége 50 százalék feletti EBITDA-marzzsal működött, a magyar tevékenységnél 40 százalék, a román leánynál pedig 29 százalék volt az EBITDA-szint.

Jelentős részétől megválik a Liberty Global

Mit szól a dealhez a Telekom?

Mozgolódik a hazai távközlési piac

Árfolyamreakció

Ezzel a lépéssel jelentős részétől válik meg a Liberty Global. A négy üzletág adta 2017-ben a cégcsoport működési cash flow-jának 28 százalékát (ami a közös holland vállalat, a VodafoneZiggo számait nem tartalmazza). A tranzakció lezárását követően Európában az Egyesült Királyságban, Írországban, Belgiumban, Svájcban, Lengyelországban és Szlovákiában lesz jelen és összesen 24 millió otthonba szolgáltatnak majd.A ma reggeli sajtótájékoztatón természetesen kérdeztük a Telekom menedzsmentjét a Vodafone bejelentéséről. Kérdésünkre Szabó János elmondta , a Vodafone-UPC deal az idei évet nem befolyásolja érdemben a magyar távközlésben, mivel már a Telenor megvásárlásánál is több hónapig tart a versenyhatósági eljárás, a UPC eszközeinek megvásárlásánál vélhetően még tovább tart ez a folyamat. Ráadásul kérdés az is, hogy a Vodafone a UPC eszközeivel hogyan tudja majd magát pozícionálni, mobil- és vezetékes szolgáltatóként.Felélénkült a közelmúltban a hazai távközlési piac. Nemrég a Telenor értékesítéséről szóltak a hírek, amit a cseh PFF-csoport vesz meg csomagban a távközlési cég közép-kelet-európai érdekeltségeivel együtt. A Digit is várják a mobilpiacra a piaci szereplők, egyre több jel utal arra, hogy már idén nyáron elindul a negyedik mobilcég.A Vodafone árfolyama emelkedik ma reggel a hírekre, a nyitást követő percekben 1,8 százalékos pluszba lendült az árfolyam a londoni tőzsdén, amivel felülteljesítő a részvény az európai távközlési cégek között. A Magyar Telekom árfolyama eközben alig mozdul, jelenleg 0,1 százalékos pluszban áll a papír.