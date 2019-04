Globális távközlési konferenciát rendez idén Magyarország

Négy éve is rendező ország volt Magyarország

ITU

Az ITU az ENSZ legfontosabb, infokommunikációs területen működő, globális intézménye. Feladata a nemzetközi távközlési együttműködés segítése. A genfi székhelyű szervezetnek 193 tagállamában jelenleg közel 700 ágazati és társult tagja van. Az ITU Telecom World egy olyan globális rendezvény, amelyen az infokommunikációs technológiák fejlesztői, kormányzati szereplők, szabályozó hatóságok, vezető iparági szereplők találkoznak egy többnapos konferencia keretében a legújabb trendek bemutatása, iparági és kormányzati kapcsolatok kialakítása, illetve elmélyítése érdekében. A rendezvény lehetőséget ad állam- és kormányfők találkozására ENSZ szakmai szervezetek, szabályozó hatóságok és ipari vállalatok vezetőivel.

Globális esemény

Fontos az infokommunikációs technológiai szektor

Jön az 5G

Az ITU Telecom World világkonferenciáját 2015. október 12-15. között Magyarországon rendezték meg. A sikeres rendezvény, valamint az azt követő időszak pozitív visszajelzései alapján Magyarország megpályázta az esemény újbóli megrendezését. Ez hozzájárulhat az infokommunikációs szektor további fejlődéséhez, továbbá a kedvező, modern, innovatív Magyarország-kép erősítése révén közvetlen és közvetett gazdasági haszonnal is járhat. 2018. szeptember 13-án az ITU sajtóközleményben adta hírül, hogy a 2019. évi ITU Telecom World megrendezését Magyarország nyerte el. A 2019. évi rendezvény fókuszában a kkv-k életét megkönnyítő digitális innovációk állnak majd, valamint központi szerepet szánnak a kkv-k IKT ökoszisztémában betöltött szerepének, lehetőségeinek.beszédében kiemelte, már a 2015-ös, Magyarországon rendezett ITU Telecom World világkonferencia is nagy siker volt, mind az ITU, mind Magyarország részéről. Az idei konferencia fő témái a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi szolgáltatások, az okos városok és az 5G lesznek. Az ITU arra számít, hogy a budapesti rendezvényen több mint 120 országból 5-6 ezer üzletember vesz majd részt, több mint 200 kormányzati és vállalati képviselőt látnak vendégül, köztük több minisztert, a kiállításon 25-30 nemzeti pavilont építenek majd fel, az eseményről közel 150 médiamunkás tudósíthat majd.az eseményen elmondta, a rendezvényen közel 130 országból több mint 4000 látogató vesz részt, így ez az egyik legnagyobb rendezvény, amit Magyarország az elmúlt időszakban rendezett, és a számok jól mutatják az esemény globális jelentőségét. A magyarországi konferencia fókusza a kkv-kon lesz, a különböző témákat az innováció és a konnektivitás fogja majd össze. Három fő részből áll majd az esemény, az egyik maga a konferencia, ahol a kormányzati képviselők, a civil szervezetek képviselői, a vállalati szféra képviselői fognak majd találkozni, és megvitatni a telekommunikációs terület különböző szegmenseit érintő globális kérdéseket, a második elem a kiállítás, amely jó megjelenési lehetőség a hazai és a külföldi vállalatoknak is, de lesz egy külön a fiatal újítóknak szóló program, ahová egyetemistákat, fiatal vállalatvezetőket hívnak meg, emellett a Kárpát-medencei magyar területekről is hívnak egyetemistákat és távközléssel foglalkozó szakembereket, a szervezők 800-1000 fiatal vállalkozó, szakember részvételére számítanak. Lesz egy magyar nemzeti pavilon is, ahol bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a magyar vállalatoknak. A konferencia a Hungexpo területén lesz, az expó részt a magyar állampolgárok ingyenesen látogathatják.A magyar GDP több mint 20 százalékát közvetve a digitális gazdaság állítja elő, ebben élen járunk Európában. A szektor közvetve mintegy 400 ezer embert foglalkoztat, amely Írország és Finnország után a legmagasabb arány az Európai Unióban. Az IKT szektor a magyar K+F ráfordítások több mint 10 százalékát adja. Ezek alapján az infokommunikációs ágazat, és különösen az abban tevékenykedő kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszhatnak a hazai gazdasági növekedés élénkítésében és a versenyképesség növelésében. A világkonferencia 2019. évi megrendezése a versenyképes tudással rendelkező hazai KKV-k számára kapcsolatépítési, üzletszerzési lehetőséget jelent, valamint külföldi befektetők Magyarországra vonzását szolgálja. Az esemény megjelenési lehetőséget biztosít a hazai IKT szektor innovatív startup vállalkozásainak is. Mindezek révén az esemény megrendezése hozzájárulhat a Digitális Jólét Program céljainak megvalósításához, illetve Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájának sikerre viteléhez is.A következő évek kulcsfontosságúak lesznek az 5G hálózatok megjelenése és elterjedése szempontjából. Magyarország célja, hogy az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon 2020-ra, valamint 2020 után az elsők között vezesse be az 5G-t. Célunk továbbá, hogy régiós vezető szerepet játsszunk az 5G-re épülő alkalmazások tesztelésében. Az 5G várhatóan áttörést hoz a hálózatba kapcsolt eszközök (IoT, Internet of Things) működésében, illetve az ún. big data rendszerek segítségével átalakítja a gazdasági ágazatokat az ipartól a mezőgazdaságon át az egészségügyig (Ipar 4.0, precíziós mezőgazdaság, digitális egészségügy). Magyarország számára kiemelten fontos, hogy az új technológia nemzetközi szabályozásáról folyó szakmai diskurzusban megfelelő pozíciót foglaljon el.