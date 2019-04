Hatalmas birodalmat épített ki a háttérben a rég elfelejtett mobilóriás

A Nokia még létezik?

Finnország számos sikertörténet (Nokia) és néhány bukás (Nokia) hazája - írta nemrégiben egy finn újságíró a Finnair fedélzeti lapjának hasábjain. A legtöbb ember számára a Nokia márkanév még mindig egyet jelent a '90-es évek mobiltelefonjaival, a cég éveken át tartó piaci dominanciájával, és 2007-ben indult vesszőfutásával.A Google kereső szerint a Nokiával kapcsolatos egyik leggyakrabban feltett kérdés, hogy a cég létezik-e még. A válasz, hogy nem csak létezik, hanemmegelőzve a svéd Ericssont (igen ez is még egy létező cég), a ZTE-t és a Cisco-t.

A Nokia telefonokat nem a Nokia gyártja Miután a Nokia 2013-ban eladta mobil üzletágát a Microsoftnak, a mobiltelefonok piacáról néhány évre eltűnt a Nokia márkanév. Az amerikai cég eredménytelenül ölt dollármilliárdokat a mobil üzletágba, ezért 2016-ban eladta azt a finnországi székhelyű HMD Globalnak, akik a Nokia Corporationnel liszencmegállapodást írtak alá. Így három év szünet után 2017 elején jelentek meg a piacon újra a Nokia mobiltelefonok, amelyeket azonban nem a Nokia gyárt.

A Nokia fontossága Finnországnak A Szovjetunió összeomlása a finn gazdaságot erősen megviselte a 90-es évek elején. Ezt követően a Nokia felemelkedése az ország gazdasági fellendülésének szimbólumává vált, és óriási büszkeséggel töltötte el a finneket. Nemzetgazdasági szempontból szinte elképzelhetetlen mértékű vállalattá nőtte ki magát: 2000-ben a Nokia adta a finn export 21 százalékát, 1,1 milliárd euró társasági adót fizetett, ami az összes társasági adóbevétel 20 százalékát tette ki. A Nokia későbbi hanyatlása fájdalmasan érintette nem csak a finn büszkeséget, hanem az államháztartási bevételeket is, 2013-ban a cég már csak 100 millió euró adót fizetett.

A hálózati üzletág felemelkedése

Erős versenyben előkelő pozíció

Majd az 5G mindent megold?

Lehetőségek, kockázatok

Negatív meglepetéssel indul az év

Kilátások

A vállalat a világ 130 országában épít és üzemeltet vezetékes és mobilkommunikációs hálózatokat. Világszerte mintegy 103 ezer alkalmazottja van, ebből 40 500 főt foglalkoztat Európában. A Nokia éves árbevétele 22-23 milliárd euró, melynek döntő hányada, mintegy 20 milliárd euró a hálózatok üzletághoz kapcsolódik.A több mint 150 éves vállalat története során számos átalakuláson ment át. Kezdetben papírgyártással, áramtermeléssel foglalkozott, később a gumigyártás vált az egyik meghatározó üzletággá. A telekommunikációs iparágra az 1990-es években első felében csoportosította át lényegében valamennyi erőforrását. Az eredmények magukért beszéltek: a cég árbevétele 1996 és 2000 között több mint ötszörösére nőtt, és mobil üzletág 2000-ben közel 5 milliárd eurós profitot termelt.Piaci dominanciája még az okostelefonok megjelenése utáni első években is megkérdőjelezhetetlennek tűnt, egészen 2007-ig. Ekkor mutatta be ugyanis az Apple az első iPhone-t, ami egy új korszak kezdetét jelentette. A Nokia 2007-ben mért piaci részesedése az okostelefonok piacán még 50 százalék feletti volt, majd néhány év alatt 10 százalék alá csúszott, végül 2013-ban úgy döntöttek, hogy a mobil üzletágat eladják a Microsoftnak. Ekkor az erőforrásaikat a hálózati üzletágra csoportosították át.Bár a Nokia korábban is gyártott hálózati eszközöket, az üzletág felemelkedése nagyjából egybeesik a mobil üzletág hanyatlásával. Még 2006-ban jelentették be a Nokia Siemens Networks alapítását, amely 2007-ben kezdte meg működését. A vállalat gyors növekedését néhány akvizíció is segítette, amelyeken keresztül számos meghatározó ügyfelet szereztek. A Siemens 2013-ban kiszállt a közös üzletből, és teljes részesedését a Nokia Corporation vásárolta meg. Ekkor egy ideig az NSN rövidítést megtartva Nokia Solutions and Networks néven futott a vállalat, majd 2014-ben nevezték át Nokia Networks-re. Ugyanebben az évben jelentették be, hogy Rajev Suuri, az NSN volt elnök-vezérigazgatója foglalja el a Nokia Corporations elnöki székét.Az elmúlt 12-13 évben - részben néhány sikeres felvásárlásnak köszönhetően - a Nokia folyamatosan növelni tudta részesedését a telekommunikációs eszközök piacán. A legutóbbi, 2016-ban lezárt Alcatel-Lucent akvizícióját követően azonban már sem sikerült tovább növekednie. Piaci részesedése 17 százalék körül stagnált, miközben a Huawei folyamatosan növelte előnyét. A Dell'Oro piackutató szerint a kínai versenytárs 2018-ban már 29 százalékos részesedéssel rendelkezett a globális piacon.A rendkívül kiélezett versenyben az 5G-fejlesztések felfutása hozhat átrendeződést. Először a szolgáltatók fogják fejleszteni hálózataikat - ezekért a szerződésekért harcol most a Nokia és versenytársai. Ugyanakkor a cég már készül arra, hogy ezt követően a beruházásoknak egy második hulláma indul majd be, amikor az ipari felhasználók tudják fejleszteni saját vezeték nélküli technológiáikat. Az 5G valódi értelme ugyanis ekkor fog kibontakozni. A HD minőségű videók gyors letöltésére a jelenlegi LTE hálózatok is kiválóan alkalmasak. Az 5G-vel viszont jelentősen csökken a válaszidő, valamint nő a kiszolgálható SIM-kártyák mennyisége. Ezek azok a paraméterek, amelyek elengedhetetlenek az ipari felhasználás szempontjából. Így kulcsfontosságú lesz az önvezető autók vagy a dolgok internete (IoT) elterjedésében, az ipari automatizálásban, az okos városok kiszolgálásában. Rajeev Suri abban bízik, hogy a cég széles portfóliójának köszönhetően a második beruházási körben is aktív szereplők lehetnek majd.Bár kétségtelen, hogy az 5G óriási lehetőségeket hordoz magában, a technológia terjedését nem csak üzleti, hanem nagyon komoly politikai csatározások is késleltethetik, amely számos csatornán keresztül hathat a Nokia jövedelmezőségére és piaci pozícióira.Rendszeresen jelennek meg hírek arra vonatkozóan, hogy az egyes európai országok hatóságai hogyan viszonyulnak a Huawei által gyártott hálózati eszközökhöz. A botrány az Amerikai Egyesült Államokból indul, ahol nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megtiltották a kínai gyártó eszközeinek használatát, és hasonló lépésre kérte szövetségeseit is. A felelem nyilván nem alaptalan. Amióta Edward Snowden nyilvánosságra hozta, hogy az amerikai titkosszolgálatok hogyan ellenőrizték az internetes adatforgalmat, részben a hálózati eszközök sérülékenységeit kihasználva, senkinek nincs kétsége afelől, hogy Kína is képes lehet hasonlóra (ráadásul azóta már kiderült, hogy a Huawei és más gyártók bizonyos eszközeibe is építettek kiskapukat). Az ügy azonban túlmutat a nemzetbiztonsági aspektusokon, és egyértelműen összefügg az USA és Kína közötti kereskedelmi háborúval.A Huawei kitiltása az Egyesült Államok és számos szövetségesének a piacáról óriási lehetőséget jelent az európai gyártók számára. A Nokiánál és az Ericssonnál azonban egyelőre nem járnak örömtáncot, mert tisztában vannak azzal, hogy az esetleges kínai válaszlépések nagyon fájdalmasan érinthetik távol-keleti üzleti tevékenységüket.Egyelőre az eredményeken sem látszik, hogy a Nokia profitálna a Huaweit ért támadásokból. A finn cég a napokban tette közzé első negyedéves jelentését, amely nem sikerült túl fényesre. A nettó árbevételt csoportszinten mindössze 2 százalékkal sikerült növelni az előző év azonos időszakához képest, ezen belül a hálózati üzletág 4 százalékkal növelte a bevételeket. Ugyanakkor meglepetésre 59 millió eurós veszteséget ért el a cég, szemben a bázisidőszak 239 millió eurós profitjával.A Huawei közben tovább szárnyal. Zsen Cseng-fej, a kínai cég vezérigazgatója a CNBC-nek nemrég azt nyilatkozta, hogy a hálózati üzletáguk árbevétele 15 százalékkal nőtt 2019. első három hónapjában. Ráadásul a másik nagy versenytárs, az egy héttel korábban jelentő Ericsson az árbevételi soron 7 százalékos növekedést ért el, miközben profit szinten jelentősen rávert az elemzői várakozásokra.A nyilvánosságra hozott adatokból az is kiderül, hogy az 5G hálózatok kiépítéséhez kapcsolódóan a svéd cégnek 18, a finn cégnek 36, a kínainak 40 megállapodást sikerült aláírni március végéig. Ugyanakkor a szerződéses összegek egyik esetben sem ismertek.A Nokia egyelőre nyugtatja a befektetőit, és nem változtat a 2019-re kitűzött célszámokon: 0,25-0,29 euró egy részvényre jutó eredményt várnak. Suri emlékeztetett, hogy már januárban jelezték, hogy gyengébb első félévet követően az év második felében számítanak a bevételek gyors felfutására, ekkor fognak ugyanis a tényleges eredményekben is megmutatkozni az eddig megkötött, 5G-fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések.Aki bízik a cégben, és hisz a menedzsment eredménycéljaiban, annak a negyedéves jelentés utáni zuhanás jó beszállási pontot kínál. A várakozásokat alulmúló eredmények közzétételét követően a Nokia papírjai napon belül 10 százalékos mínuszban is jártak a helsinki tőzsdén, ezzel idei mélypontjára esett a részvény, jelentősen letörve a lélektaninak tekintett 5 eurós árfolyamot.