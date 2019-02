Itt az LG válasza a hajtogatható mobilokra

Arra azért már nagyjából lehetett számítani, hogy mi érkezik ma az LG-től, és nagy volt a valószínűsége annak, hogy a barcelonai bemutatón bizony hajtogatható telefonról szó sem lesz (pedig nekik van feltekerhető tévéjük, ugye), nagyjából ennek tudható be, hogy jóval kevesebb érdeklődőt vonzott az esemény, mint a nagy riválisok bemutatói, míg a Samsung Londonban és San Franciscóban csomagolta ki az új készülékeket, és világszerte több helyszínen követték samsungos eseményeken online a nagy bejelentéseket, és a Huawei bemutatója is több mint ezer újságírót vonzott, addig az LG eseményén csak közel ötszázan voltunk, ami így is teltházat jelentett.

Az LG eseménye abban is különbözött a másik kettőtől, hogy itt aztán tényleg mindent új készüléket kézbe lehetett venni, ki lehetett próbálni, nem úgy, mint a Samsungnál és a Huaweinél, a hajtogatható mobilokat ugyanis - néhány bennfentesen kívül- a szélesebb tesztelői közönség csak messziről nézhette, ma a Huaweinél például csak egy vitrinen keresztül lehetett kapcsolatba kerülni a Mate X-szel.

Érezte tehát az LG, hogy valamit lépni kell a hajtogatós őrületre, ezért kijött az LG DualScreennel, ami gyakorlatilag egy új készülék, a V50 (erről részletesebben lejjebb) és egy arra rápattintható második kijelző párosa. A mobil hátulján lévő 3 érintkező ponton keresztül csatlakozik a két készülék egymáshoz, és így együttesen egészen érdekes felhasználási lehetőségeket nyitnak meg: a második kijelző szolgálhat például kontrollerként a játékokhoz vagy billentyűzetként üzenetek írásakor, de arra is jó ez a kombó, hogy különböző appek fussanak rajtuk, az egyiken például youtube, míg a másikon maps és így tovább.

A második kijelzőben akkumulátor nincs, úgyhogy a két kijelző együttes használatakor mindkét kijelző a V50 akksiját meríti, valószínűleg jóval gyorsabban, mint egy kijelző tenné. A két kijelző együtt összehajtva azért összességében elég vastag és nehéz, nem valószínű, hogy sokan hordják majd szűk nadrágok zsebében az LG DualScreent.

A DualScreen tehát inkább csak egy kiegészítővel ellátott új telefon, aminek az LG a V50 nevet adta. A készülék különlegessége, hogy 5G-képes, és egy erős, Qualcomm Snapdragon 855 chip hajtja. Nagy akksival (4000 mAh) van felszerelve, emiatt viszont relatíve nehéz (183 gramm) és relatíve vastag (8,3 milliméter). A mobil OLED kijelzője 6,4 collos és természetesen szinte a készülék teljes felületét befedi. Az árat egyelőre nem tudjuk.

a mobil egy Z-kamerának nevezett mélységszenzort kapott, amivel érzékeli azt, ha a kezünkkel speciális mozdulatokat teszünk a kijelző előtt, amivel több funkció is életre kelthető, fel- és letekerhetjük a hangerőt, készíthetünk screenshotot vagy megnyithatunk alkalmazásokat. A funkció működése érdekes, de a valóságban egyelőre inkább csak redundanciának tűnik, nagyon kevés olyan élethelyzet van, amikor inkább a mobil előtt hadonászva keltenénk életre egy funkciót, mint sem, hogy néhány gombnyomással vagy érintéssel tennénk ugyanezt. Hasonló szórakoztató gesztusvezérlő van például a BMW-kben, az is inkább csak csajozásra jó.

a G8-ban gyakorlatilag vénaszkenner is van, a Hand ID jóval pontosabb, mint az ujjlenyomat-olvasók, a színpadi bemutató alapján tényleg gyorsan működik

A bemutató végére hagyta az LG az új csúcsmobilját, a G8-at, ami több újdonsággal érkezett:

Majdhogynem másodlagosak a telefon egyéb tulajdonságai, de a rend kedvéért: a G8 OLED kijelzője 6,1 collos, felbontása QHD+, a telefont a Qualcomm Snapdragon 855 chip hajtja, 6GB RAM és 128 GB háttértár van benne, de akinek ez nem lenne elég, az MicroSD kártyával tovább bővítheti. Az akksi 3500 mAh-s, a mobil USB-C porton keresztül támogatja a gyorstöltést (Quick Charge 3.0). A G8-nak lesz egy olcsóbb változata is, aminek a neve LG G8s ThinQ, ebben szintén Snapdragon 855-ös processzor lesz, de 6,2 collos OLED kijelzővel és 3350 mAh-s akksival szerelik. Az árakat egyelőre nem tette közzé az LG.