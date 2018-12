Izgalmas befektetési sztori a Magyar Telekom

Evolúció: relatíve változatlan marad a Telekom piaci környezete, esetlegesen további konszolidáció a versenytársak között, és/vagy óvatos piacra lépés a Digitől (itt vélhetően a Digi mobilpiaci belépésére gondol az elemző).

Strukturális változás: Ebben a forgatókönyvben a Magyar Telekom szerepet vállal a szektor konszolidációjában, strukturális átalakulásában, például úgy, hogy változik a cég irányítása, vagy a cég leválasztja az infrastruktúrája egy részét (ez történt a cseh O2-nál is).

Disruption: Ez az a forgatókönyv, amiben a Magyar Telekom versenytársai a mostaninál sokkal agresszívebbek, de az is fontos, hogy a kormányzatnak mik a prioritásai, hiszen a kormány például adócsökkentésekkel javíthatja is a távközlési cégek működési környezetét, de ronthat is azon, például magas frekvenciadíjakkal vagy olyan szereplők támogatásával, amelyek alaposan átalakíthatják a szektort.

Érdekes befektetési sztorit kínál a Magyar Telekom a Citi szerint, az elemzőház ugyanis úgy látja, hogy a magyar távközlési cég papírjai vonzó osztalékhozamot nyújtanak, ráadásul egy érdekes "opció" is van a részvényekben, ami azonban pozitív és negatív irányban is működhet. A frekvenciavásárlások költségeitől eltekintve a Magyar Telekom részvényei fenntarthatóan két számjegyű szabad cash flow hozamot nyújtanak, ami elvileg két számjegyű osztalékhozammá lenne konvertálható, de a Magyar Telekom menedzsmentje ebben konzervatív, a Telekom papírok osztalékhozama jellemzően 5-6 százalék, itt említi meg a Citi elemzője, hogy ha az osztalékpolitika változna, az fontos katalizátor lenne.A Citi szerint egyfajta opció is van a Telekom papírjaiban, ezzel kapcsolatban 3 forgatókönyvet vázolnak:Az alapforgatókönyv azonban a Citinél az első, vagyis hogy nem lesz érdemi átalakulás a magyar távközlési szektorban, ez alapján pedig a Magyar Telekom pozíciója biztonságban van, egyrészt azért, mert az elemzőház szerint a Diginek egy magyarországi roamingszerződés hiánya, a cég korlátozott frekvenciakészlete és magas eladósodottsága és a magas szektorális adók miatt nehéz lesz felforgatnia a szektort, másrészt a magyarországi távközlés átalakulása még akkor sem lesz drasztikus, ha folytatódik a mobil-vezetékes konvergencia.A Magyar Telekom árfolyama idén csupán 2,7 százalékkal került lejjebb, azzal együtt, hogy a vállalat májusban részvényenként 25 forint osztalékot fizetett ki. Az erős tőzsdei teljesítményhez az is kellett, hogy egy lapértesülésre november közepén nagyot ralizzon a Telekom, a hír az volt, hogy a Deutsche Telekom ajánlatot kapott a Magyar Telekomban meglévő 59,21 százalékos részesedésére. Ma egyébként közel 0,6 százalékot esett az árfolyam, ami főként a rossz nemzetközi tőkepiaci hangulattal magyarázható.