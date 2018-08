Jól megy a távközlési cégeknek, de a Telekom átlag felett teljesít

Osztalék

egyrészt vannak olyan fontos események, mint a hazai távközlési piac markáns átalakulása,

másrészt hamarosan frekvenciaértékesítésre kerülhet sor, ez megnövelheti a beruházási költségeket.

Célkitűzések

Szabó azt elismerte, hogy például az EBITDA tekintetében inkább célérték fölé megy majd a Telekom eredménye.

Távközlési piac

egyrészt a mobil adathasználat bővülése, de vezetékes adathasználatban is jelentős potenciál, még mindig csak 70 százalék körüli a lakossági penetráció,

a másik pedig a készülékértékesítés, ami bevételeket hoz, de ennek van ára, komoly befektetéssel jár, egyrészt ezeket a készülékeket ártámogatással nyújtják, másrészt részletfizetési lehetőség jár az ügyfeleknek.

Van verseny?

Rendszerintegráció/IT

Roaming

Jelenleg a menedzsment részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolja, ezen a célkitűzésen most sem változtatott. Rövidtávon ez erős ígéret, az európai távközlési cégek közül kevés tud 5-6 százalékos osztalékhozamot nyújtani. Szabó János ez alapján nem lát problémát a mostani osztalékígérettel, stabil és megbízható lehetőségnek tartja.Hosszú távú ígérettel azonban adós a cég, ez egy hiányosság, míg korábban közzétett a cég egy hosszú távú stratégiát, ilyet az elmúlt időszakban nem tett közzé, ami részben azzal is összefügg, hogy vezetőváltás volt a Telekomnál, valamikor 2019 elején határozhat meg hosszú távú stratégiát a vállalat.A Telekom az elmúlt években igyekezett a beruházások szintjét csökkenteni, viszont számos területen történnek fejlesztések, amelyek közül a legfontosabb a vezetékes hálózatok fejlesztése, ez is nyilván összefügg az osztalékfizetéssel.A menedzsment szerint a várható osztalékkal kapcsolatban továbbra is érdemes figyelni az eladósodottságot (az új számviteli szabályok bevezetése miatt jövőre magasabb lehet az eladósodottsági ráta értéke) és a szabad cash flow-t, azonbanA menedzsment csak javaslatot tesz az osztalékra, de végső soron tulajdonosi döntés az, hogy mennyi osztalékot fizessen a vállalat.Kiszámoltuk, hogy ha a második félévben csak stagnálna a Telekom bevétele és EBITDA-ja, akkor is magasabb számok adódnának egész évre, mint amit a menedzsment vár, arra a kérdésünkre, hogy az új várakozás nem túl konzervatív-e, Szabó János elmondta, hogy nehéz előrejelezni a bevételek alakulását, például távközlési eszközértékesítésben, hiszen jóval erősebb volt az eszközértékesítés az első félévben, mint amire a menedzsment számított, például azért, mert vezetékes szolgáltatásokhoz is lehet mobileszközöket vásárolni, és az eszközök továbbértékesítése is várt felett alakult.Nagyjából 2013 óta kedvező fázisban van a hazai távközlés, ebből a Telekom is profitál, a vállalatnál a bevételek növekedését két dolog hajtja,Összességében a magyarországi szolgáltatók nagy többsége növekedési fázisban van, a kérdés az, ki visz el ebből többet, ebből a szempontból a Telekom jól áll, átlag felett növekszik. A Magyar Telekom Macedóniában is jelen van, az ottani leánycég bevételei és eredménye stabilizálódott, az elmúlt negyedévekben pedig már bővült.A nemzetközi statisztikák nem mutatják meg jól, mekkora a verseny a szolgáltatók között, mivel egyrészt a statisztikákban szereplő alapcsomagok nem relevánsak, a fogyasztók kis körénél jellemzőek, és az is kérdés, milyen egyéb szolgáltatások kapcsolódnak hozzá, ráadásul a szolgáltatások tartalma is folyamatosan változik, a letölthető adatmennyiség vagy a letöltési sebesség is egyre nagyobb.Kérdésünkre Szabó János elmondta, ebben a szegmensben a bevételek meghatározó része a közszférából, tendereken, közbeszerzéseken keresztül származik. A menedzsment nem tervezett akkora bevétellel, mint ami a második negyedévben realizálódott. Az látszik, hogy kevés olyan szolgáltató van, mint a Telekom, amelyik le tudja szállítani az integrált szolgáltatásokat csomagban, adott esetben még finanszírozni is tudja ezeket a megrendeléseket.A Telekom ügyfelei által külföldön generált hangforgalom már tavaly is magas volt, ezel kapcsolatban nem vár lényeges emelkedést idén a menedzsment, az adatforgalom azonban trendszerűen emelkedik, ez a Telekom számára inkább kedvezőtlen hatás, hiszen a roamingpartnereknek fizet a társaság az ügyfelei külföldi adat- és hanghasználata után.