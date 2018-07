Jön a mobilhálózatok új generációja - A világ legnagyobb dealjét ütötték nyélbe

A Deutsche Telekom amerikai leányvállalata, a T-Mobile US (TMUS) a Nokiát bízta meg azzal, hogy 5G-s mobilhálózatot építsen az Egyesült Államokban. A TMUS 3,5 milliárd dollárt fizet a távközlési hálózatokat építő európai cégnek, ezzel a deal globálisan messze a legnagyobb megbízás, amit 5G hálózat kiépítésére adtak, és ezzel az USA első 5G hálózata épülhet ki a következő években. A Nokia nem csak hardvert, de szoftvert is szállít, és különböző szolgáltatásokat is nyújt a harmadik számú amerikai mobilcégnek.Az 5. generációs mobilhálózat jóval hatékonyabb és nagyobb kapacitású lesz, mint a jelenlegi, 4G-s hálózatok, nagyobb lefedettséget biztosíthat, és támogatja az eszközök közötti, az ultra elérhető és a kiterjedt gépi kommunikációt is. A nagyobb sebesség és lefedettség mellett nagy előnye az 5G hálózatnak, hogy jóval kisebb lehet a szerverhez viszonyított késleltetést, így olyan tevékenységeket is támogat, mint az önvezető autózás vagy a távgyógyítás és kiszolgálja a virtuális vagy kiterjesztett valóságot használó alkalmazásokat.