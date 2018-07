Lezárult a Telenor régiós leányvállalatainak felvásárlása

A PPF Csoport lezárta a Telenor közép-kelet-európai (magyarországi, bulgáriai, montenegrói és szerbiai) távközlési leányvállalatainak felvásárlását.A PPF Csoport megszerezte az ügylethez szükséges összes jóváhagyást az illetékeshatóságoktól, ésaz összes egyéb szükséges engedélyeztetési folyamatislezajlott. Ennek eredményeként a mai naptól a PPF Csoport teljes irányítást gyakorol a Telenor leányvállalatai felett a fentemlített országokban. A leányvállalatok teljes felvásárlási ára 2,8 milliárd euró volt (a vállalatok cégértékealapján). A tranzakciót a PPF Csoport egy szindikált hitelből finanszírozta. A mostani felvásárlás 2011 ótaa legnagyobb akvizíció a közép-kelet-európai régióban.A Telenor Skandináviában, Kelet-Közép-Európában és Ázsiában a telekommunikációs és mobilszolgáltatások egyik vezető szállítója, éves forgalma 125 milliárd norvég korona (2017-es adat) (13milliárd euró), ügyfeleinek száma 178 millió. A vállalat 25 éve aktív Közép-és Kelet-Európában. A Telenor 1994-ben lépett be a magyar piacrahelyi szolgáltatóként,Pannon néven.1996-ban kiterjesztette tevékenységét Montenegróra, 2006 óta pedig Szerbiában is jelen van, miutánmegvásárolta a Mobi 063szolgáltatót.2013-ban,a Globulcégmegszerzésével a Telenor belépett a bolgár piacrais. 2017 végén a Telenor több mint 9 millió ügyfelet szolgált kia négy közép-kelet-európai országban, és közel 3500 alkalmazottat foglalkoztatotta régióban.A PPF Csoport a banki és pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, a biotechnológia, a biztosítás, az ingatlan és a mezőgazdaságterületén végez befektetői tevékenységet. A PPF több országban is jelen van Európától Oroszországig, valamint az Egyesült Államokban és Ázsiában isvannak érdekeltségei. A PPF Csoport 38 milliárd eurót meghaladó vagyoni érték felett gazdálkodik (2017.december 31-i adatok alapján).