Már megint Magyarországgal büszkélkedett a Deutsche Telekom

5G-hálózat

Az 5G 2019-ben már realitás: 2019 első negyedévében már hálózatba kötve működik 150 5G antenna a Telekom Csoport európai operációiban. Hat európai országban, köztük Németországban, Görögországban, Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban és Magyarországon teszteli a Telekom Csoport az új technológiát.A következő 2-3 évben a Telekom Csoport az automatizált gyártás területén látja a legjobb üzleti lehetőségeket az 5G-hálózatban rejlő lehetőségek kiaknázására, ezek nem általános hálózatfejlesztések, hanem speciális vállalati igények kielégítéséről van szó. Nemat szerint senki sem tudja, hogy mi lesz az a nagy dobás, ami üzletileg megtérülővé teszi az 5G-hálózatok kiépítését, de az online játékban nagy lehetőségek vannak.

Mobile World Congress Barcelona

A GSMA Mobile World Congress a világ legnagyobb mobilkommunikációs seregszemléje. A kiállításon és a hozzá kapcsolódó konferenciákon a világ vezető mobilcégei, készülékgyártók, szolgáltatók vesznek részt és mutatják be legújabb fejlesztéseiket. Az idei eseményen több mint 2400 vállalat vesz részt, a szervezők több mint 107 ezer látogatóra számítanak. A 2019-es MWC-n többek között Dieter Zetsche, a Daimler elnöke, Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója, Nick Read a Vodafone és Timotheus Höttges a Deutsche Telekom vezérigazgatója tart előadást.

Automatizált gyártás

Az automatizált gyártás az a terület, ahol az 5G gyakorlati megvalósításában és monetizálásában hisz a Telekom Csoport. Az 5G-hálózatok konkrét ipari együttműködésekben is testet öltenek: a Deutsche Telekom együttműködik a fényforrásokat gyártó Osrammal, amelynek schwabmüncheni üzemében egy az üzemre korlátozott hatósugarú, speciális hálózatot építettek ki, amely egyelőre a negyedik generációs, LTE-hálózatra épül, később pedig 5G-hálózattá alakítják. A hálózat a nyilvános és egy privát hálózat "egyesítésével" jött létre, utóbbit kizárólag az Osram használja. Európában ez az első ipari megvalósítása egy privát és a nyilvános hálózat kombinációjának. A német üzemben többek között alkatrészeket és árukat szállító járművek, AGV-k (Automated Guided Vehicle) mozgatására használják a rendszert, ezen a területen az eddigi hálózat elérték a kapacitásuk határát. A Deutsche Telekom az Osrammal kötöttön túl két további együttműködésről is beszámolt, a ZF Friedrichshafen valamint a BorgWarner és a Magyar Telekom közötti együttműködést emelte ki Nemat.

A magyar szál

Önvezető autózás

Gaming, entertainment

Magyarországon és a régióban elsőként a Magyar Telekom a BorgWarner oroszlányi üzemében épít ki olyan hálózatot, amely vezeték nélküli kapcsolódást tesz lehetővé a gyár területén, ami nagy biztonsággal kielégíti a felhasználó által igényelt átviteli kapacitást, az alacsony késleltetést és a magas rendelkezésre állást. A BorgWarner a hagyományos telekommunikációs igények mellett elsősorban a gyártásvezérlést, telephelyen belüli logisztikát segítő szenzorok, eszközök hálózatba kapcsolásához használja a nyárra elkészülő hálózatot. A megoldás lehetővé teszi a későbbiekben az 5G hálózatra való átállást is. A campus hálózat tervezése 2018 novemberében kezdődött, és várhatóan nyárra fejeződik be a rendszer telepítése, amelynek beszállító partnere az Ericsson Magyarország és a Cisco Magyarország.Az 5G hálózatok tudását többek között az önvezető autók tudják majd kiaknázni, ezzel kapcsolatban Nemat elmondta, ahhoz, hogy az önvezető autózás realitássá váljon, nem szükséges országos lefedettségű 5G-hálózat, vannak viszont speciális, nagy forgalmú csomópontok, ahol bonyolultabb rendszerek kiépítése szükséges, ezt Nemat egy ötsávos berlini körforgalmi kereszteződésen keresztül mutatta be, ahol 6 kamerát helyeztek el, az azokon keresztül nyert adatokat folyamatos elemzésnek vetik alá, kihasználva az Edge Cloud nyújtotta lehetőségeket. Az adatbiztonság elsődleges, hiszen kiberbiztonsági szempontból minden autó által generált adatot olyan szinten kell biztonságba helyezni, mint a céges adatbázisokat, miközben azok kielemzése real time történik. A Deutsche Telekom több autóipari vállalattal is együttműködik ezen a területen, például a BMW-vel, vagy a Skodával Prágában.Az online játék eddig nagyrészt arról szólt, hogy a játékosok a négy fal között játszottak a számítógépeiken, a következő szint az lesz, hogy a játékosok már nem a négy fal között, a számítógépeiken játszanak, hanem a szabadban (lásd Pokemon GO), ezen a területen is aktív lesz a Telekom, a Niantic-kal és a Samsunggal partnerségben olyan játékot hoztak létre, amely kihasználja a Telekom Csoport alacsony késleltetésű hálózatát, így egy időben akár többszázan játszhatnak a kiterjesztett valóságra épülő játékkal.

Adatbiztonság

Az európai felhasználók felhőben tárolt adatainak közel 80 százalékát nem európai cégek tárolják, a Telekom Csoport azonban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az egyes csoporttagok ügyfeleinek adatai az adott országban maradjanak, így a magyar ügyfelek adatait Magyarországon tárolják, ebben nem is lesz változás, azonban egy olyan rendszert hoztak létre, amelyben lehetséges az adatok további elemzése, amelynek eredményeit csoportszinten is felhasználhatják. A globális internetes vállalatok üzleti modelljének lényege, hogy az ügyfeleik adatai gyakorlatilag egy platformhoz kerülnek, cserébe az ügyfelek jól működő szolgáltatásokat és személyre szabott reklámokat kapnak. Nemat szerint létezik más megoldás, üzleti modell, az ügyfeleknek lehetőséget kell adni, hogy eldöntsék, mely adatokat kivel szeretnék megosztani.